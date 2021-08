Rekordowa liczba pasażerów

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg powoli podsumowuje tegoroczny sezon. W Porcie Pasażerskim stacjonują jednostki wypływające w krótkie redowe rejsy z turystami. Dane dotyczące liczby osób, które skorzystały z tego typu atrakcji, napawają optymizmem. Na koniec lipca ogólna liczba pasażerów osiągnęła pułap 100 tys.

W Marinie Solnej także odnotowano duży ruch. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba zawijających do niej jachtów wzrosła o 1/3. Kołobrzeski Port Handlowy też ma się nie najgorzej. Od stycznia przeładowano w nim 123 tys. ton ładunków. Zapowiada się, że bieżący rok zamknie się ponad 100-procentowym wzrostem w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to wolumen przeładunków wyniósł 140 tys.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg w tym roku postawił także na atrakcje, z których chętnie korzystają odwiedzający kurort goście. W Marinie Solnej pojawiła się strefa chilloutu, w której systematycznie organizowane są koncerty. Jest tam też wesołe miasteczko i miasteczko rodzinne z licznymi dmuchańcami dla najmłodszych.

W Porcie Pasażerskim znalazło się miejsce dla potężnego diabelskiego młyna oraz licznych stoisk z pamiątkami. Sporym zainteresowaniem wśród turystów cieszy się także Port Rybacki, gdzie od lat funkcjonuje Targ Rybny. Od tego roku kołobrzeską atrakcją jest również tramwaj wodny, który zabiera turystów w krótkie rejsy po porcie i Parsęcie. ©℗

