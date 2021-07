Mimo koronawirusa Porty Szczecin i Świnoujście na plusie

Przeładunki w portowym zespole u ujścia Odry wzrastają. Są o 11,5 proc. lepsze aniżeli w analogicznym czasie ub. roku. Szczecin i Świnoujście obsłużyły w okresie styczeń – czerwiec br. ponad 17 mln ton ładunków.

W portach jest więcej węgla, rudy, zboża, drobnicy i kontenerów – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Portowcy oszacowali, że węgiel i ruda zanotowały taki sami wzrost na poziomie 35 proc. w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku. Dwucyfrowy wzrost o 13 proc. zanotowano również w przeładunkach drobnicy, w tym drobnicy promowej, której było więcej o 16 proc. Kontenery zakończyły półrocze wynikiem o 7,6 proc. lepszym w porównaniu do tego samego okresu ub. roku. Natomiast w takich grupach towarowych jak zboża, inne masowe oraz paliwa wielkości są w zasadzie analogiczne jak w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku.

Port ważny dla gospodarki

Sam czerwiec br. był dla obu portów o 4,1 proc. lepszy aniżeli czerwiec 2020. Liderami przeładunków są tu zboże, kontenery i drobnica ze wzrostami na poziomie odpowiednio 25, 16 i 15 proc.

– Okres pandemii dowiódł, jak ważny jest port dla gospodarki kraju i regionu. W wymagającym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w portach. Pozostały one w pełni operacyjne, świadcząc usługi swoim klientom – zaznacza Monika Woźniak-Lewandowska.

W całym ubiegłym roku spadki w przeładunkach wyniosły jedynie 3 proc. Przypadły na okres od stycznia do sierpnia ub. roku. Wyniosły okresowo minus 7 do 8 proc. Natomiast od września do końca ub. roku były już wzrosty przeładunkowe.

– W tej chwili wszystko już praktycznie wróciło do normy. Można zatem powiedzieć, że porty w zasadzie przeszły bezkolizyjnie przez okres pandemii, w czym duża zasługa przedsiębiorstw przeładunkowych operujących w portach – tłumaczy M. Woźniak-Lewandowska.

Portowe inwestycje

Utrzymaniu tego kierunku służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu.

– ZMPSiŚ SA jest jednym z największych inwestorów w regionie. Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie, po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m – przypomina Monika Woźniak-Lewandowska.

– Ponadto – kontynuuje – terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem.

Portowcy przypominają również, iż rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem.

– Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu. ZMPSiŚ ogłosił niedawno (9 lipca br.) nową odsłonę konkursu na inwestora i zarazem operatora terminalu – informuje M. Woźniak-Lewandowska.

(b)