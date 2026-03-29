Referendum w sprawie odwołania burmistrza Czaplinka

Fot. Ryszard Pakieser

Mieszkańcy zachodniopomorskiej gminy Czaplinek decydują w niedzielę w referendum, czy burmistrz Katarzyna Szlońska-Getka zostanie odwołana przed upływem kadencji. Lokale ośmiu komisji obwodowych, w których odbywa się głosowanie, będą czynne do godz. 21.00.

REKLAMA

Jak poinformowała PAP dyr. koszalińskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Patrycja Wysoczańska, głosowanie rozpoczęło się punktualnie o godz. 7.00 we wszystkich lokalach komisji obwodowych.

Mieszkańcy gminy Czaplinek w referendum odpowiadają na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem burmistrz Czaplinka Katarzyny Szlońskiej-Getki przed upływem kadencji?”.

Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział nie mniej niż trzy piąte liczby osób uczestniczących w wyborach bezpośrednich burmistrza w 2024 r. Szlońska-Getka została wówczas wybrana w drugiej turze. W głosowaniu wzięło udział 3959 osób. Na obecną burmistrz głosowało 2050 osób.

Copyright

REKLAMA