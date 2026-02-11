W marcu referendum w sprawie odwołania burmistrza Czaplinka

Referendum w sprawie odwołania burmistrza Czaplinka Katarzyny Szlońskiej-Getki odbędzie się 29 marca – poinformowała koszalińska delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Inicjatorzy referendum zarzucają jej m.in. brak oczekiwanych rezultatów w realizacji obietnic wyborczych.

Komisarz wyborczy w Koszalinie wyznaczył termin głosowania w referendum w sprawie odwołania burmistrza Czaplinka przed upływem kadencji na 29 marca 2026 r. Inicjatorzy referendum wskazują, że powodem jego zainicjowania jest „utrata zaufania części mieszkańców do sposobu zarządzania gminą przez obecną burmistrz”.

– Chodzi o realizację obietnic wyborczych. Zapowiadany rozwój gospodarczy, nowe inwestycje oraz poprawa jakości życia mieszkańców w ocenie wielu osób nie przyniosły dotychczas oczekiwanych rezultatów – przekazała PAP Małgorzata Flis, członek komitetu referendalnego.

Zaznaczyła, że kontrowersje wzbudziła też próba podwyższenia wynagrodzenia burmistrz do maksymalnego poziomu „w czasie trudnej sytuacji finansowej gminy”.

– Choć wniosek został wycofany, sama inicjatywa osłabiła zaufanie części mieszkańców, szczególnie w kontekście wcześniejszych podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami oraz podatków lokalnych – dodała.

Powiedziała też, że część mieszkańców ma zastrzeżenia dotyczące nadzoru nad jednostkami gminnymi, w tym sytuacji w Czaplineckim Ośrodku Kultury i w spółce komunalnej.

– W naszej ocenie zabrakło wystarczającej przejrzystości i skutecznego nadzoru nad podejmowanymi działaniami. Pojawiają się również wątpliwości związane z polityką kadrową w urzędzie miejskim i spółkach gminnych. Część mieszkańców zwraca uwagę na zatrudnianie osób powiązanych ze środowiskiem pani burmistrz, co budzi pytania o transparentność oraz równość dostępu do stanowisk. Docierają do nas także sygnały od mieszkańców dotyczące poczucia nierównego traktowania, szczególnie wobec osób publicznie wyrażających krytyczne opinie – wymieniła Flis.

Podkreśliła, że jest ono traktowane przez inicjatorów „jako konstytucyjne narzędzie demokracji lokalnej”.

– W sytuacji poważnych wątpliwości uważamy, że to mieszkańcy powinni zdecydować, czy obecny sposób zarządzania gminą odpowiada ich oczekiwaniom – dodała.

Katarzyna Szlońska-Getka w rozmowie z PAP podkreślała, że „szanuje demokratyczne prawo mieszkańców”.

– Mają takie prawo i to szanuję. Od początku kadencji pracuję bardzo intensywnie na rzecz naszej gminy. Do czasu rozstrzygnięcia będę dalej wykonywać sumiennie i odpowiedzialnie swoje obowiązki – skomentowała.

Termin zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji ds. Referendum w Czaplinku i do obwodowych komisji ds. referendum na terenie gminy Czaplinek upływa 27 lutego br.

