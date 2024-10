Ratownicy medyczni uhonorowani [GALERIA]

Podczas wydarzenia, które odbyło się w piątek w ZUW, podkreślono niezwykłe zaangażowanie ratowników medycznych, którzy każdego dnia stawiają czoła wyzwaniom, ratując ludzkie życie. Fot. Dariusz Gorajski

W niedzielę 13 października przypada Dzień Ratownika Medycznego. Z tej okazji wojewoda Adam Rudawski wręczył wyróżnienia i podziękowania pracownikom Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, Dyspozytorni Medycznej, ratownikom LPR oraz przedstawicielom szpitali i organizacji ratowniczych.

Podczas wydarzenia, które odbyło się w piątek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, podkreślono niezwykłe zaangażowanie ratowników medycznych, którzy każdego dnia stawiają czoła wyzwaniom, ratując ludzkie życie. Wyróżnieni ratownicy to osoby, które wykazały się wyjątkową odwagą, empatią i profesjonalizmem podczas wykonywania swoich obowiązków.

Uroczystość uświetniła również prezentacja nagrodzonych filmów konkursowych „Ratownictwo w oczach młodzieży”. Młodzi twórcy w oryginalny sposób przedstawili swoją wizję pracy ratowników medycznych, podkreślając znaczenie ich służby dla społeczeństwa.

Wojewoda Adam Rudawski podziękował wszystkim pracownikom służb ratowniczych za ich trud i poświęcenie. - Każdy z nas chciałby, aby w razie potrzeby otrzymać jak najszybszą i najlepszą pomoc - mówił. - Dzięki wam możemy czuć się bezpiecznie.

- To nie tylko zawód, to powołanie - podkreślał Zbigniew Michalczuk, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Nasi ratownicy są gotowi pomóc w każdej sytuacji, niezależnie od tego, jak trudna jest. Ich praca to prawdziwa służba dla drugiego człowieka. ©℗

(dg)