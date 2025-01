Ratownicy medyczni podzielą się wiedzą. Podpisano porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy podpisano w Centrum Symulacji Medycznych WSPR. Fot. Alan Sasinowski

Roman Pałka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, oraz Małgorzata Hermanowicz, rektor Collegium Balticum, w czwartek podpisali porozumienie o współpracy. Ma ono zwiększyć kompetencje studentów, a także wpłynąć korzystnie na "szeroko rozumianą profilaktykę".

Porozumienie zakłada, że studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Collegium Balticum będą mieli zajęcia z ratownikami medycznymi, którzy odsłonią im kulisy swojej codziennej pracy. Studenci mają nabyć praktyczne umiejętności i zapoznać się z działaniem systemu państwowego ratownictwa medycznego.

- Jestem rad z tego, że możemy działać na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko poprzez prawidłowe funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego, do czego jesteśmy powołani, ale także poprzez pracę na innych płaszczyznach, także przez porozumienia z uczelniami - cieszył się Roman Pałka podczas spotkania z dziennikarzami w Centrum Symulacji Medycznych WSPR na ul. Twardowskiego. - To trzecie nasze porozumienie - po Pomorskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie w Greifswaldzie. Mamy satysfakcję, że potrafimy przekazać naszą wiedzę, nasze umiejętności studentom. Tak naprawdę to szeroko pojęta profilaktyka wpływa na skuteczność naszych działań. Karetka dojeżdża kilka, kilkanaście minut od zatrzymania krążenia. Życie ratuje uczestnik lub obserwator zdarzenia. Jeżeli ta osoba podejmie skuteczne działania, jest szansa na uratowanie człowieka. Jeżeli będzie przyglądał się biernie, możemy przyjechać po kilku minutach i stwierdzić zgon. Jesteśmy żywo zainteresowani, aby umiejętność podejmowania właściwych czynności ratowniczych posiadała jak największa liczba osób.

Małgorzata Hermanowicz podkreślała, że zależy jej na tym, żeby studenci jej uczelni zdobyli konkretną, nieakademicką wiedzę. Dlatego część zajęć będzie realizowana w siedzibie WSPR.

- Nasz program studiów już posiada przedmioty z zakresu obrony koniecznej, środków przymusu bezpośredniego, pomocy przedmedycznej - dodawała rektor.

Największe wyzwania, jakie stoją teraz przez WSPR, to budowa nowych filii - w Pyrzycach, w Drawsku Pomorskim, w Koszalinie, oraz zakup nowych pojazdów. Roman Pałka zwrócił uwagę, że jeszcze nigdy w historii zachodniopomorskiego pogotowia nie było tak, żeby tworzyło trzy nowe filie naraz.

- W tym roku powinna być ukończona budowa w Drawsku Pomorskim. Te trzy filie to inwestycja rzędu 40 mln zł. Jesteśmy w trakcie procedur przetargowych łącznie na 21 ambulansów. To druga wielka inwestycja. Jeden ambulans bez wyposażenia to kwota w granicach 600 tys. zł. Cała flota WSPR to ok. 140 ambulansów - opowiadał dyrektor WSPR w Szczecinie. - Na terenie całego województwa jest ok. 800 ratowników. ©℗

(as)