Pogotowie ma nową, lepszą siedzibę [GALERIA]

Fot. Ryszard PAKIESER

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie oficjalnie otworzyła nową siedzibę przy ul. Twardowskiego. Kluczowa informacja dla mieszkańców: dzięki zmianie lokalizacji, karetki mają docierać do pacjentów szybciej.

- Jestem dumny z tego, że nasza stacja pogotowia to dzisiaj najlepsza tego typu jednostka w Polsce - mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Nie tylko dzisiaj. Bo na tę jakość cała ponad tysięczna armia pracowników tej jednostki pracowała od wielu, wielu lat. To był proces wielowarstwowy. To świetna kadra, to inwestycje w tabor, to wysiłek wielu, wielu lat finansowany z wielu programów.

Marszałek przypomniał, że droga do zakończenia inwestycji, która zaczęła się od pozyskania gruntów i wymagała współpracy samorządu i władzy centralnej, była długa, bo aż dziewięcioletnia. Sama budowa stacji zajęła niespełna trzy lata.

- Dobrze, że dzisiaj mamy dwie siedziby pogotowia, tę, przy której teraz się znajdujemy, i siedzibę przy ul. Duńskiej - stwierdził wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - To nie jest jakaś fanaberia, to nie przypadek, to racjonalne rozłożenie akcentów, żeby zespoły ratownictwa medycznego mogły dojechać jak najszybciej. Żeby robić rzeczy wielkie, warto współdziałać. Często się różnimy, spieramy, ale są w naszej przestrzeni publicznej rzeczy, które powinniśmy z tego sporu wyłączyć, i niewątpliwie taką rzeczą jest bezpieczeństwo mieszkańców.

Roman Pałka, dyrektor WSPR w Szczecinie, opowiadał o tym, jakie otwarcie nowej stacji pogotowia ma znaczenie dla szczecinian. Przede wszystkim skraca się czas dojazdu do pacjenta.

- Do tej pory wyjeżdżając z siedziby przy al. Wojska Polskiego, karetka zawsze musiała pokonać wielokrotnie zatory, korki, do tego często o niekorzystnej porze, trzeba było odszronić szyby, ogrzać przedział sanitarny i dopiero udzielać pomocy - tłumaczył dyrektor. - Tutaj karetka wyjeżdża bezpośrednio, gotowa do użycia. Mamy tu zabezpieczone wszystkie potrzeby związane z wykonywaniem czynności, począwszy od stanowisk do odkażania i mycia, a kończąc na szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji.

Ratownik Leszek Kubacki cieszył się, że w nowej stacji są warsztaty, pomieszczenia do dekontaminacji, czyli usuwania potencjalnie szkodliwych materiałów, co jest szczególnie ważne w czasach pocovidowych. Zwrócił uwagę, że nowa stacja jest większa niż ta przy al. Wojska Polskiego, a poza tym mieści się w nowych budynkach, które nie wymagają naprawy.

- Jeśli ratownik ma dobre warunki pracy, to przekłada się to na jakość tej pracy - ocenił Leszek Kubacki.

Na terenie przy ul. Twardowskiego powstały dwa budynki. W pierwszym znalazły się m.in. pomieszczenia biurowe dla administracji oraz Ośrodek Symulacji Medycznych. W drugim budynku zlokalizowane są m.in. pokoje ratowników medycznych oraz lekarzy, a także garaże dla ambulansów i stanowiska do mycia i odkażania karetek.

W OSM funkcjonuje na przykład symulator karetki, który pozwala przygotować się do jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, a także realistyczny fantom pacjenta. Jest też pokój z fantomem ciężarnej kobiety i noworodka, w którym ratownicy uczą się, jak radzić sobie z różnymi komplikacjami, jakie mogą wystąpić podczas odbierania porodu.

Inwestycja kosztowała 52 miliony złotych. Pieniądze wyłożyli Urząd Marszałkowski i rząd, pogotowie wzięło też kredyt.

Przeprowadzka pracowników WSPR do nowej siedziby ma się zakończyć w lipcu. ©℗

Alan Sasinowski