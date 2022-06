Kursy języka polskiego na US dla studentów i doktorantów z Ukrainy

Uniwersytet Szczeciński zaprasza na kolejny kurs języka polskiego. Tym razem kadra Wydziału Humanistycznego US przygotowała kurs kierowany do studentów i doktorantów, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski od 24 lutego br.

W kursie mogą wziąć udział obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, osoby, które były studentami ukraińskich uczelni lub odbywały w Ukrainie studia doktoranckie w roku akademickim 2021/2022.

Każdy uczestnik kursu otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1500 zł (podczas pobytu w Polsce w trakcie udziału w realizowanych w ramach programu działaniach – z każdą osobą zostanie zawarta indywidualna umowa). Uczestnicy będą zwolnieni z wszelkich opłat za udział w kursie i opłat administracyjnych związanych z prowadzonymi działaniami.

Termin naboru: 10-24 czerwca br. Ogłoszenie wyników 27 czerwca br. Limit przyjęć: 35 osób (2 grupy).

Aby zapisać się na kurs, należy przesłać zgłoszenie wraz z dokumentami na adres e-mailowy: kursy.jezykowe@usz.edu.pl. Dokumenty i więcej informacji na stronie Wydziału Humanistycznego US www.hum.usz.edu.pl.

(K)