Radny przyszedł z megafonem

- Jeśli pani przewodnicząca odbierze mi głos, nie zawaham się go użyć - ostrzegł radny PiS Robert Stankiewicz podczas wtorkowej sesji szczecińskiej Rady Miasta.

To efekt upomnień udzielanych radnemu podczas wcześniejszych posiedzeń przez przewodniczącą RM Renatę Łażewską. Ostatecznie radny megafonu nie użył, ale jego klubowi koledzy kilkukrotnie zakłócali obrady okrzykami i buczeniem.

Dyskusje radnego Stankiewicza z przewodnicząca Łażewską to niemal stały punkt każdej sesji. Radny znany jest z długich wypowiedzi, zahaczających o wiele wątków, a nie tylko ten aktualnie omawiany. Równie często prowadząca obrady upomina radnego, by nie zbaczał tematu i nie przekraczał czasu, przysługującego każdemu radnemu na wypowiedź zgodnie ze statutem Rady Miasta. Stąd reakcja radnego, który w obawie przed zabraniem głosu tym razem przyniósł do sali obrad megafon.

We wtorek nie miał jednak potrzeby, by go użyć. Tym razem nie był dyscyplinowany, w przeciwieństwie do swoich klubowych kolegów, którzy zakłócali wypowiedzi prezydenta i popierających go radnych. Doszło do wypominania sobie zarobków na rożnych posadach w rządowych spółkach czy samorządzie, nazywania "tłustymi kotami z rządu" i "tłustymi szczurami z Platformy Obywatelskiej". Jedną z dyskusji przerwał wiceprzewodniczący Rady Marcin Biskupski, protestując przeciwko obrażaniu przez przewodniczącego klubu PiS kobiet i przypominaniem, że nie jest już w przedszkolu. ©℗

ToT