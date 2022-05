Radni PiS: „Koncepcja, której się domagamy". Kolor dla granitowej pustyni

Obs.ryver

2022-05-19 19:38:23

PiSdzielcy , jak zwykle dwie mile z tyłu, w ogonie... Obudzili się z kaczej śpiączki po zakończeniu długiej budowy inowe nasadzenia chcą wyrzucić do pieca by zrobiś miejsce swoim, innym... To wszystko ma stać się za nasze podatki przy szalejącej PiSdzielczej drożyżnie i inflacji... A za swoje pensje PiSdzielcy róbcie swoje kacze pierestrojki!!! Nam podoba się Aleja Jedności Narodowej w wydaniu Pana Krzystka! Precz z ulicą JP2!!!