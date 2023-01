Radni lekceważą obrady?

Jeszcze w czasie trwania sesji nadzwyczajnej (30 grudnia 2022 r.) zadzwonił nasz stały Czytelnik, a po sesji otrzymaliśmy w tej samej sprawie kilka następnych sygnałów. Czego dotyczyły? Zachowania części radnych Rady Miejskiej w Gryfinie, którzy opuszczali salę obrad jeszcze przed zakończeniem sesji.

– Akurat zaczął się punkt dotyczący wolnych wniosków. Zawsze mnie to interesuje, ponieważ wtedy radni występują z tematami, które nie były przedmiotem obrad, a są ważne dla mieszkańców. Tak było i teraz, m.in. radny Marek Sanecki mówił o ciekawej ofercie na elektroniczną obsługę sesji, zaś radna Jolanta Witowska poruszyła problem odnoszący się do bylejakości odpowiedzi na złożone przez nią interpelacje, które dotyczyły systemu odpadowego oraz przyszłości pracowni mieszczących się teraz w Pałacyku pod Lwami po remoncie tego obiektu. Niestety, większość radnych już tego nie słyszała. Jestem tym faktem oburzony. Czy jest jakiś sposób, żeby przymusić radnego, który pobiera dietę za udział w sesji, żeby w niej uczestniczył do zamknięcia obrad? – retorycznie pyta pan Marian.

Takie niestosowne zachowanie części radnych nie umknęło prowadzącemu sesję, który zwrócił uwagę, że wolne wnioski i informacje są integralną częścią porządku obrad.

– Mówiliśmy dzisiaj o rzetelności, pełnieniu mandatu radnego – przypomniał wcześniejszą dyskusję Rafał Guga, przewodniczący rady. – To jest dramatyczna sytuacja, że nie potrafimy wysiedzieć 2-3 minut do końca, tylko jest ostentacyjne wstawanie i wychodzenie z sesji. Ten obraz idzie do ludzi.

I poszedł, niestety, czego dowodem są sygnały oburzonych gryfinian. Z przyczyn oczywistych nie przytaczamy opinii, które akcentowane były wyrazami powszechnie uważanymi za niecenzuralne.

Tekst i fot. (akme)