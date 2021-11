Radni dostaną więcej

Podwyżka dla prezydenta Szczecina, jak i dla włodarzy miast w całej Polsce, to tylko początek rosnących uposażeń samorządowców. Efektem Ustawy z 17 września br. są także podwyżki diet dla miejskich radnych.

Szczecińskie kluby radnych tym razem nad projektem nie dyskutowały, mimo że nie był on wcześniej wprowadzony do porządku obrad wtorkowej sesji Rady Miasta. Zgodnie poparły go PiS, Koalicja Obywatelska i Koalicja Samorządowa. W głosowaniu jedynie radna niezależna Edyta Łongiewska-Wijas nie poparła projektu.

Z suchych zapisów projektu Uchwały niewiele wynika. Można się z nich dowiedzieć jedynie, że podstawę diety określa Ustawa, są także podane procentowe wyliczenia w odniesieniu do pełnionych funkcji, czy udziału w komisjach. Nie padają konkretne kwoty. Nie są one jednak tajemnicą.

- Również uważam, że wysokość obecnych diet nie powinna przez kolejne 20 lat pozostawać niezmienna. Tyle czasu - dwie dekady - diety były na tym samym poziomie - 2,6 tys. zł - przyznaje Edyta Łongiewska-Wijas. - Te pieniądze nie są dzisiaj warte tyle samo, co przed wstąpieniem Polski do UE, mniejsza jest ich wartość motywacyjna, lecz mandatu radnego - mam nadzieję - nie zdobywa się dla większych pieniędzy, tylko by służyć miastu i mieszkańcom.

Zanim jednak podwyższy się do 4 tys. zł diety sobie, należy podwyższyć pensje pracownikom MOPR, żłobków, komunikacji publicznej, oświaty, pracownikom sektora kultury. Pensje wielu z nich również od lat nie wzrastają, podobnie jak diety samorządowców - dodaje radna. - O tym radni PO, PiS i Prezydenta Krzystka zapomnieli.

Dieta może być niższa jedynie w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności. Kara wynosi 10 proc. za absencję na sesji i 5 proc. za opuszczenie posiedzenia komisji. Całkowita obniżka nie może jednak przekroczyć 40 proc. ©℗

ToT