Zmiany w kursowaniu promów

W ciągu dnia promy będą kursować co pół godziny – również w niedziele i święta. Fot. Sylwia DUDEK

Od 1 października 2025 roku zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu promów Bielik na przeprawie Warszów w Świnoujściu. W ciągu dnia promy będą kursować co pół godziny – również w niedziele i święta. Nowy rozkład został opracowany przez Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi na podstawie statystyk, które wykazały wyraźny spadek liczby osób korzystających z przeprawy.

Żegluga przez dłuższy czas monitorowała ruch pieszych, rowerzystów oraz pojazdów, porównując zebrane dane z analogicznymi okresami z lat ubiegłych. Analizy wykazały wyraźny spadek liczby pasażerów. Zdarzały się sytuacje, w których promy kursowały niemal puste, bez pasażerów, co oznaczało nieefektywne wykorzystanie zasobów. W związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie bardziej zoptymalizowanego rozkładu, który pozwala lepiej gospodarować flotą, paliwem i załogami, jednocześnie zachowując regularność połączeń.

Promy Bielik w ciągu dnia będą teraz odpływać z obu stron co 30 minut. Wyjątek stanowią godziny poranne, kiedy kursy będą realizowane co 20 minut – aby dostosować się do zwiększonego natężenia ruchu. Z kolei w godzinach wieczornych promy będą kursować co godzinę, ponieważ w tym czasie znacznie spada liczba pasażerów korzystających z przeprawy.

Rozkład kursowania promów Bielik na przeprawie promowej Warszów obowiązujący od 1 października 2025 roku przedstawia się następująco:

3:50, 5:00, 5:30, 6:00, 6:20, 6:40, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30.

Nowy rozkład jest też dostępny na tablicach informacyjnych znajdujących się na przeprawach oraz bezpośrednio na promach, a także na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi: https://www.zdmiz.swi.pl/

Bez zmian pozostaje funkcjonowanie promu Karsibór, który obsługuje pojazdy przewożące materiały niebezpieczne, pojazdy ponadgabarytowe i zaprzęgowe, a także rowerzystów. Prom ten, zgodnie z dotychczasowym rozkładem, nie kursuje w niedziele i święta.

