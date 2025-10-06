Poniedziałek, 06 października 2025 r. 
Jubileusz 80-lecia Świnoujścia [GALERIA]

Data publikacji: 05 października 2025 r. 23:19
Ostatnia aktualizacja: 05 października 2025 r. 23:19
Jubileusz 80-lecia Świnoujścia
 

Jubileusz 80-lecia polskiej administracji nad miastem, świętowało w minioną sobotę Świnoujście. Uczczono także 35-lecie samorządności Świnoujścia.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej odbyła się w Amfiteatrze im. Marka Grechuty. Po pokazowym posiedzeniu rady, przyszedł czas na uhonorowanie gości. Wśród nagrodzonych byli zarówno zarządcy gminy z poprzednich kadencji, jak i byli radni. Miasto doceniło także społeczników, którzy swoim zaangażowaniem i codzienną pracą – często za darmo – pokazują, że polskie Świnoujście jest solą ich życia.

Jubileusz świętowano także na sportowo. Była mobilna wrotkarnia, strefa aktywności, gry zręcznościowe i dużo innych atrakcji. Całość uświetnił półtonowy tort, który przygotowano na okoliczność jubileuszu. ©℗

Tekst i fot. (km)

