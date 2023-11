Pytania o Szczecin

Fot. Ryszard PAKIESER

Kto nam dał niepodległość? Co by było, gdyby Polska jej nie odzyskała? Co Szczecin ma wspólnego z tym wydarzeniem? W 105. rocznicę odzyskania niepodległości powstała kolejna odsłona projektu Pytania o Szczecin. Narodowe Święto Niepodległości to temat, który w formie krótkich nagrań został przybliżony widzom przez prof. Radosława Ptaszyńskiego - historyka Uniwersytetu Szczecińskiego. Filmy można zobaczyć na stronie pytaniaoszczecin.szczecin.eu oraz na Facebooku Pytania o Szczecin.

(K)