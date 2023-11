Pojadą dla Niepodległej [GALERIA]

Parada samochodów z "bloku wschodniego" to już tradycyjny element Święta Niepodległości w Szczecinie. Fot. Tomasz TOKARZEWSKI

Choć spotkanie jest nieformalne, na dobre wpisało się w kalendarz szczecińskich obchodów Święta Niepodległości. Tak też będzie i w tym roku. Właściciele starszych „polskich wozów i z bloku wschodniego” 11 listopada spotkają się już po raz 6.

Podobnie jak w latach minionych klasyki, ale i nieco młodsze samochody, które są już rzadkim widokiem na naszych ulicach, o godz. 14 pojawią się na parkingu u zbiegu ul. 26 Kwietnia i Twardowskiego. Tam miłośnicy motoryzacji, także ci, którzy o posiadaniu takich aut mogą tylko pomarzyć, spotykają się, by porozmawiać, wymienić się doświadczeniami czy uwagami i porobić pamiątkowe zdjęcia. Wydarzenie cieszy się także dużą popularnością wśród rodzin, które planują je już jako stały element podczas świątecznego spaceru. Spotkanie na parkingu potrwa do ok. 15-15.30.

- Następnie zapraszamy na wspólny przejazd ulicami Szczecina wszystkie polskie auta oraz te z bloku wschodniego, czyli wyprodukowane w PRL, NRD, Czechosłowacji czy ZSRR - informują pomysłodawcy spotkania.

Tradycyjnie wezmą w nim udział polonezy, „maluchy”, duże fiaty, trabanty, skody, wartburgi, syreny, warszawy, łady, ale także stary, żuki czy nysy. Trasa przejazdu jest taka jak co roku: ul. 26 Kwietnia - 5 lipca - Jagiellońska - pl Lotników - Urząd Miasta - pl. Lotników - Plac Żołnierza - ul. Admiralska (Wały Chrobrego), a na pojazdach będą powiewać biało-czerwone flagi.

Przejazd ma charakter niezorganizowany, a każdy uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność. Parada nie ma organizatora formalnego. Każdy może w dowolnej chwili odłączyć się od niej i pokonywać trasę według własnego uznania. ©℗

ToT