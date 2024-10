Punkt paszportowy w Policach

Punkt paszportowy powstaje w Policach. Były nawet nadzieje, że ruszy jeszcze w te wakacje. Starostwo Powiatowe w Policach już wtedy miało przygotowany odpowiedni lokal w swojej siedzibie. Ale potrzeba jeszcze sprzętu, pracownika oraz ustalenia dni i godzin jego pracy.

W sprawie tego punktu wciąż jest wiele niewiadomych – czy będzie pracował tylko w wybrane dni tygodnia, czy też, jak urząd, w każdy dzień roboczy, nie wiadomo, nawet w przybliżeniu, ile osób (w ciągu miesiąca czy roku) mogłoby z niego skorzystać.

– Dni i godziny funkcjonowania punktu będą jeszcze ustalane, informacje te zostaną podane w dniu otwarcia – poinformowało nas Centrum Prasowe Wojewody. – Szacunkowy koszt utworzenia takiego punktu wynosi ok. 120 tysięcy złotych (plus koszty związane z zatrudnieniem pracownika, ich wysokość zależy od liczby dni funkcjonowania punktu). Nie posiadamy szacunków dotyczących liczby osób, które będą korzystać z punktu paszportowego w Policach.

Wciąż też nie wiadomo dokładnie, kiedy ten punkt będzie gotowy przyjąć pierwszych interesantów.

– Aktualnie czekamy na dostawę sprzętu do obsługi punktu paszportowego – odpowiadają na nasze pytania urzędnicy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. – Po zamontowaniu go i przetestowaniu łączności, punkt będzie mógł zostać uruchomiony. Zgodnie z zapowiadanymi planami, uruchomienie punktu paszportowego w Policach nastąpi do końca tego roku.

Starostwo Powiatowe w Policach ma gotowe pomieszczenie. I czeka na przygotowanie techniczne biura, czyli część, za którą odpowiada ZUW.

– Ze swojej strony dostosowaliśmy pomieszczenie do standardów funkcjonowania punktu paszportowego, w którym będzie można bezpiecznie przechowywać paszporty oczekujące na odbiór i przyjmować mieszkańców: zmodernizowaliśmy podłogę, wymieniliśmy oświetlenie, zamontowaliśmy na oknie folię antywłamaniową oraz pomalowaliśmy wnętrze – informuje nas Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Policach. – Pokój wyposażyliśmy również we wszystkie niezbędne meble biurowe. Terenowy Punkt Paszportowy w Policach będzie miał siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Policach (parter, pokój nr 22).

Inicjatorem uruchomienia Terenowego Punktu Paszportowego w Policach był Artur Echaust – radny Rady Miejskiej w Policach w poprzedniej kadencji, a obecnie przewodniczący tej Rady. ©℗

