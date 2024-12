Pumptrack na osiedlu Kasztanowym otwarty

Nowa atrakcja dla aktywnych na os. Kasztanowym. Fot. UM Szczecin

Nowy oświetlony pumptrack na osiedlu Kasztanowym czeka już na miłośników rowerowych akrobacji.

Pumptrack to tor do terenowej jazdy na rowerze o specjalnie ukształtowanej, falistej nawierzchni i wyprofilowanych zakrętach. Służyć może zarówno do jazdy rekreacyjnej, jak i bardziej skomplikowanych akrobacji. Jest dostosowany również do jazdy na deskorolkach, rolkach i hulajnogach.

– Ten na osiedlu Kasztanowym to asfaltowy tor składający się z garbów oraz profilowanych zakrętów, tworzący zamkniętą pętlę – opisuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta UM. – Łączna powierzchnia asfaltu wynosi 374 m kw. Wysokość łuków to 110 cm, a wysokość muld – od 45 cm do 58 cm. Skarpy toru wykonane zostały z trawnika darniowego.

W ramach zagospodarowania terenu pojawiły się tam również ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery, a cały obiekt został oświetlony.

Za realizację zadania odpowiada Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. Wykonawcą jest firma 4FUN Sp. z o.o., a koszt budowy to 989 tys. zł.

(K)