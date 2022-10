PUM zbuduje nowoczesne centrum zabiegowe dla dzieci

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie wybuduje Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci na terenie szpitala przy ul. Unii Lubelskiej. Ma to być przełomowa inwestycja dla pediatrii w naszym regionie. Uczelnia dostanie na ten cel 297 milionów złotych dofinansowania z Funduszu Medycznego, który powstał dzięki inicjatywie prezydenta RP Andrzeja Dudy. Całe przedsięwzięcie jest warte 300 milionów złotych.



- Będzie tam całe spektrum badań zabiegowych, przygotowanie do terapii - cieszył się rektor PUM, prof. Bogusław Machaliński, gdy wiceminister zdrowia Piotr Bomber wręczył mu symboliczny czek podczas konferencji w szpitalu przy Unii Lubelskiej. - Począwszy od twardej zabiegówki, jaką jest ortopedia dziecięca, chirurgia dziecięca, wszystkie powiązane oddziały kliniczne, cała diagnostyka, ale też choroby rzadkie, które są szczególnie wymagające, jeśli chodzi o diagnostykę. Do tego - badania naukowe. Zwracamy na to szczególną uwagę, żeby sprzęt, który pozyskujemy, służył rozwojowi medycyny pediatrycznej w Polsce.

- Chwila jest absolutnie historyczna - ocenił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - To drugie największe dofinansowanie w historii uniwersytetu i podlegających mu placówek medycznych poza programem wieloletnim. To jedno z trzech największych dofinansowań w kraju, żadne nie przekracza 300 milionów złotych. To pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, zauważa Pomorze Zachodnie, widzi Szczecin, widzi potrzeby uniwersytetu i przede wszystkich potrzeby najmniejszych pacjentów. ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 4 października 2022 r.

(as)