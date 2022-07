Przywrócą staromiejski klimat?

Bruk

2022-07-28 00:14:22

Dajcie spokój z tym brukiem, co to za idiotyczna moda, że tam gdzie jest jakaś resztka starych czasów, to musi być bruk. Nie, wcale nie musi, może być asfalt/beton o fakturze bruku, ale wiadomo, do tego trzeba odrobiny polotu i wyobraźni.