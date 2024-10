Przystanek przy ul. Żwirki i Wigury w nowym miejscu

Przystanek przy ul. Żwirki i Wigury w nowym miejscu. Fot. Karol CIEPLIŃSKI

Przystanek autobusowy przy ulicy Żwirki i Wigury na szczecińskim Pogodnie do niedawna znajdował się w głębokiej i dość krótkiej zatoczce, której wylot bezpośrednio łączył się ze skrzyżowaniem z ulicą Krakusa. W ostatnich dniach został przeniesiony o kilkanaście metrów w kierunku ulicy Witkiewicza. Obecnie znajduje się w miejscu, gdzie nie ma zatoczki, a wcześniej był tu parking. W internecie, na facebookowej grupie „Pogodniak” rozgorzała dyskusja.

Część okolicznych mieszkańców narzeka na zmiany. Obawiają się oni, że na ulicy Żwirki i Wigury zaczną tworzyć się korki – autobusy zatrzymujące się na jezdni, a nie w zatoczce, będą tamowały ruch. Innym problemem, na który wskazują internauci, jest fakt zabrania kierowcom miejsc do parkowania. Z kolei entuzjaści pomysłu wskazują na to, że autobusy stające w zatoczce wystawały z niej z powodu jej niedostatecznej długości. Poza tym ich przód ograniczał widoczność samochodom wjeżdżającym na pobliskie skrzyżowanie. Innym problemem było to, że kierowcy autobusów przegubowych nie widzieli w lusterku wstecznym, co się dzieje w rejonie zgiętej wystającej z zatoczki części autobusu.

– W takim razie dlaczego przystanek nie został przeniesiony na początek ulicy Czorsztyńskiej, tylko pod okna mieszkańców? – pyta jedna z internautek. – Tam nikt nie mieszka, nikomu by nie przeszkadzało. Dlaczego w takim razie nie została poprawiona zatoczka? Teraz będą takie korki na ulicy, hałas i pogłębione problemy z parkowaniem. Mieszkam tam od lat i nigdy nie widziałam niebezpiecznej sytuacji na skrzyżowaniu, więc argument z bezpieczeństwem do mnie nie przemawia.

Jeden z mieszkańców biorących udział w dyskusji odpowiada, że przeniesienie przystanku na ulicę Czorsztyńską oznaczałoby zbyt małą odległość między kolejnymi przystankami.

W środę rano trwały jeszcze prace przy usuwaniu pozostałości przystanku w zatoczce. Montowano także słupki ograniczające parkowanie w miejscu, gdzie zatoczka łączy się ze skrzyżowaniem. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI