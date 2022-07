Przystanek Papryk-art. W sobotę mural i spotkanie w plenerze

– Paprykarz wraca do domu – zapowiadają organizatorzy wydarzenia, które się wpisuje w obchody 65-lecia Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf”. W sobotę (9 lipca) odbędzie się prezentacja urodzinowego muralu „Przystanek Papryk-art” oraz plenerowe spotkanie z twórcami kultowej szczecińskiej konserwy.

Przypomnijmy, że w maju minęło 65 lat od powołania do życia w Szczecinie PPDiUR „Gryf”. Ponad dwie dekady temu przedsiębiorstwo zlikwidowano, ale działające obecnie spółki Centrum Logistyczne Gryf oraz Gryf Nieruchomości uważają się za jego sukcesorki. Z okazji jubileuszu w kościele Morskim odprawiono mszę św. w intencji byłych i obecnych pracowników „Gryfa”. Odbyło się też spotkanie na placu Gryfitów przy instalacji przedstawiającej puszkę paprykarza szczecińskiego. W najbliższą sobotę – ciąg dalszy rocznicowych obchodów.

– Tym razem realizacja pomysłu nastąpi w dużej mierze dzięki zaangażowaniu społeczności Szczecin Północ – mówi Jacek Jastrzębski, były pracownik „Gryfa”. – Dzięki zapałowi Arkadiusza Lisińskiego i jemu przychylnym osobom oraz organizacjom impreza doszła do skutku.

Od początku lat 90. oryginalny paprykarz szczeciński nie jest już produkowany. Podobne wyroby rybne pod tą nazwą (nie była zastrzeżona) – choć daleko im do tego dawnego – wytwarzają w Polsce różne firmy. Przetwórni na nabrzeżu Oko, przy ul. Dębogórskiej, już nie ma. Na ścianie jednego z jej dawnych obiektów zostanie odsłonięty mural.

– Zapraszamy byłych pracowników oraz wszystkich czujących się „paprykarzami” lub przekonanych o tym, że Szczecin jednak leży nad morzem, na prezentację okolicznościowego muralu, paprykarzowy poczęstunek i wspomnienia przy szantach – zachęcają organizatorzy, sugerując, by przyjść w strojach marynistycznych.

Spotkanie rozpocznie się o g. 11 na pętli autobusowej Zajezdnia Golęcino w Szczecinie, przy ul. Wiszesława. Po prezentacji muralu przeniesie się 200 m dalej, do parku na pl. Leona Koczego. Tam na uczestników czekał będzie paprykarzowy poczęstunek przygotowany przez restaurację Jachtowa, zimne napoje z retrosaturatora, a także plenerowe audytorium, gdzie będzie można posłuchać wspomnień twórców paprykarza. Zaplanowano też regaty wioślarskie na ergometrze, prowadzone przez wioślarzy z AZS Szczecin oraz zawody w przeciąganiu liny. Ponadto, dzięki Made in Szczecin oraz Kodak Foto Express – Print System otwarte będzie okolicznościowe stoisko z lokalnymi produktami, w tym z paprykarzowymi koszulkami i pamiątkami. Rada Osiedla Golęcino-Gocław zadba o to, by najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogli się ucharakteryzować na wilki morskie. Na koniec w klimatycznym repertuarze szantowym wystąpi Piterski. Impreza potrwa do g. 15. ©℗

Elżbieta Kubowska