Absolwenci uczcili jubileusz

Ostatniego dnia obchodów 75-lecia historii szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim, czyli 1 czerwca br., absolwenci szkół morskich spotkali się przy kamieniu upamiętniającym powstanie Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie – przy głównym gmachu Akademii Morskiej w Szczecinie na Wałach Chrobrego.

– My, absolwenci szkół morskich witamy władze i studentów Akademii Morskiej, a już od 1 września Politechniki Morskiej – mówił prowadzący spotkanie kpt. ż.w. Włodzimierz Grycner, przewodniczący Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej. – Dzisiaj przy kamieniu PSM jesteśmy razem wszyscy: absolwenci „peesemki” z alei Piastów, absolwenci Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Państwowej Szkoły Morskiej z Wałów Chrobrego. Są z nami absolwenci Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Morskiej. Dziękujemy naszym nauczycielom i wspominamy tych, co odeszli na wieczną wachtę. Cześć ich pamięci! To my tworzyliśmy i chcemy dalej tworzyć gospodarkę morską Polski. Dlatego łączymy się we wspólnym działaniu i zawieramy porozumienie o współpracy.

Historię szkolnictwa przybliżył kpt. ż.w. Józef Gawłowicz, a prorektor ds. kształcenia AMS dr inż. Grzegorz Stępień złożył zebranym gratulacje i życzenia pomyślności. Ponadto przemawiali: kpt. ż.w. Jerzy Hajduk, kpt. ż.w. Anatol Magdziak, dr hab. st. of. mech. okr. Zbigniew Łosiewicz, kpt. ż.w. Tadeusz Wojtasik i kpt. ż.w. Mirosław Folta. Sztandary PSM i SKKŻW trzymali studenci Akademii Morskiej: Kacper Wtykło i Maciej Łaskarzewski, działacze Ligi Morskiej i Rzecznej przy AMS. Po uroczystości absolwenci w gmachu AMS dyskutowali o podpisanym przez szereg organizacji morskich „Porozumieniu o współpracy” oraz wspominali czasy pobytu w PSM i PSRM.

(ek)