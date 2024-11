Przysięga na Łasztowni. Mamy nowych żołnierzy w regionie

Fot. 14 ZBOT

36 nowych żołnierzy, w tym 21 kobiet, złożyło w sobotę przysięgę wojskową na szczecińskiej Łasztowni. To pierwsi żołnierze nowego, szczecińskiego i wałeckiego batalionu lekkiej piechoty 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dowództwo 14 ZBOT podkreśla, że miejsce przysięgi nie jest przypadkowe. Brygada w tym miejscu zamierzała zaznaczyć swoją szczególną obecność w Szczecinie. Do tej pory w Podjuchach znajdowało się dowództwo i sztab brygady oraz wspierające go kompanie żołnierzy, teraz będzie stacjonował tam nowy batalion żołnierzy.

List do uczestników uroczystości przesłał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, odczytał go dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Piotr Sulwiński, który przyjął przysięgę od nowych żołnierzy jednostki.

143 batalion lekkiej piechoty będzie szkolił i przygotowywał żołnierzy do prowadzenia działań w mieście i na wodzie. Główny wysiłek szkoleniowy skupiony będzie na przygotowaniu pododdziałów do osiągnięcia zdolności w zakresie ochrony i obrony infrastruktury krytycznej a także działań przeciwkryzysowych we wskazanym rejonie. Już za tydzień żołnierzy 143 batalionu lekkiej piechoty czeka pierwsze szkolenie rotacyjne.

(as)