Powstaje nowy batalion terytorialsów. Pierwsza przysięga 30 listopada

Nowi żołnierze będą służyć w 143 batalionie lekkiej piechoty 14 ZBOT, który ma działać w mieście, na wodzie i chronić infrastrukturę krytyczną. Fot. 14 ZBOT

Czternasta Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej przyjęła właśnie nowych żołnierzy, którzy rozpoczęli szkolenie podstawowe. Większość z nich będzie służyła w powstającym właśnie 143 batalionie lekkiej piechoty rozlokowanym w Szczecinie i Wałczu. Jego specyfiką będzie działanie w mieście, na wodzie i ochrona infrastruktury krytycznej. Pierwsza przysięga żołnierzy nowego batalionu – 30 listopada na Łasztowni.

Tzw. „szesnastka”, czyli szkolenie podstawowe nowych żołnierzy 14 ZBOT, rozpoczęła się w weekend. 37 nowych żołnierzy najpierw założyło mundury, następnie rozpoczęli swoje ciężkie, wymagające szkolenie. Zdecydowana większość z nich po złożeniu przysięgi wojskowej trafi do powstającego właśnie nowego batalionu zachodniopomorskich terytorialsów o numerze 143 w Szczecinie i Wałczu. To już trzeci batalion w strukturach 14 ZBOT, dwa dotychczasowe znajdują się w Choszcznie i Trzebiatowie. W Szczecinie do tej pory mieściło się dowództwo i sztab 14 ZBOT oraz wspierające go kompanie żołnierzy.

– Powstający właśnie nasz 143 batalion lekkiej piechoty będzie szkolił i przygotowywał żołnierzy do wyspecjalizowanych zadań – zapowiada dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Piotr Sulwiński. – Jego rejonem odpowiedzialności będą miasto Szczecin, powiat policki, gryfiński, myśliborski oraz miasto i powiat Wałcz. Zgodnie ze specyfiką regionu i środowiska, kompanie będą profilowane do działania w mieście i na wodzie. Główny wysiłek skupiony będzie na przygotowaniu pododdziałów do osiągnięcia zdolności w zakresie ochrony i obrony infrastruktury krytycznej, a także działań przeciwkryzysowych we wskazanym rejonie.

Rozpoczynający szkolenie w żołnierze to nie wszyscy, którzy będą tworzyć zalążki nowego batalionu. Oprócz nich przygotowano już dowództwo i sztab złożony z żołnierzy zawodowych, do Szczecina i Wałcza przeniesie się część żołnierzy – ochotników, którzy do tej pory służyli w strukturach batalionów w Choszcznie i Trzebiatowie. Batalion stacjonował będzie w Szczecinie-Podjuchach, w wydzielonym budynku koszarowym 14 ZBOT oraz wyremontowanych budynkach kompleksu koszarowego w Wałczu. W Szczecinie i Wałczu będą przechodzić także swoje szkolenia rotacyjne, które odbywają się raz w miesiącu, w weekend. Najbliższe i pierwsze już w grudniu tego roku.

Najpierw jednak nowi żołnierze muszą ukończyć szesnastodniowe szkolenie podstawowe. W Trzebiatowie, gdzie się ono odbywa, otrzymali już w miniony weekend broń – karabinki MSBS Grot, z którymi nie będą się rozstawać przez nadchodzące dwa tygodnie. Instruktorzy szkolić ich będą z zakresu podstaw wojskowej taktyki, udzielania pomocy przedmedycznej i medycyny pola walki, strzelania i obchodzenia się z bronią, terenoznawstwa.

– Na razie jest lepiej niż się spodziewałam, jest nas tu sporo kobiet i wspieramy się wzajemnie, ze mną wstąpiła także moja szwagierka – opowiada o swoich pierwszych wrażeniach ze szkolenia Joanna Ćwik, która pochodzi z małej miejscowości pod Goleniowem. Jest jednym z pierwszych żołnierzy, którzy będą służyć w nowym batalionie w Szczecinie. – Cieszę się, że powstał, bo będę miała blisko na szkolenie z domu. Chciałam wstąpić do WOT, bo w rodzinie mamy wojskowe tradycje.

Dowództwo 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zachęca młodych, pełnoletnich ludzi do wstępowania w szeregi nowego batalionu. Aby to ułatwić, w grudniu tego i styczniu 2025 roku odbędą się trzy powołania na „Ferie z WOT”, szkolenie podstawowe skierowane przede wszystkim do pełnoletnich uczniów, studentów czy nauczycieli. Powołania odbędą się w Szczecinie 14 grudnia oraz 18 i 31 stycznia. „Ferie z WOT” rozpoczną się zaś 31 stycznia i będą trwały przez cały czas ferii zimowych w województwie zachodniopomorskim. Aby wstąpić w szeregi 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wystarczy ukończone 18 lat, polskie obywatelstwo i niekaralność. Każdy zainteresowany służbą w WOT powinien skontaktować się najpierw z najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym.

(as)