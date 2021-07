Przyportowe utrudnienia uliczne. Drogi na Ostrowie Grabowskim w przebudowie

W rejonie trzech przyportowych ulic Bytomskiej, Rybnickiej i Hryniewieckiego w Szczecinie kierowcy mogą spodziewać się od tego tygodnia utrudnień w ruchu. Zwłaszcza przy skrzyżowaniu tych dwóch ostatnich z przebudowywaną od dwóch miesięcy pobliską ul. Kujota całkowicie zamkniętą dla ruchu kołowego od strony grobli, która łączy wyspy Łasztownię i Ostrów Grabowskim. Te tymczasowe zmiany w organizacji ruchu są związane z kontynuacją prac przy przebudowie ciepłociągu.

- Wykonane zostaną wykopy oraz przewierty przez jezdnię. Prace prowadzone będą etapami. W wyniku robót mogą się pojawić miejscowe zwężenia jezdni, ograniczenie prędkości. Tymczasowo ruch może być kierowany ręcznie - uprzedza Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która odpowiada za realizację prowadzonych aktualnie w sumie kilku inwestycji na Międzyodrzu, których efektem końcowym ma być nowy, spójny układ drogowo-komunikacyjny.

Prace modernizacyjne na zlecenie SIM wykonuje gdyńska spółka MTM. Zadanie to obejmuje aż do ul. Logistycznej, w tym budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wzdłuż ulic, które dotąd albo ich nie miały, a tam, gdzie one w ogóle były czy też jeszcze są, to w stanie katastrofalnym. Podobnie zresztą jak i same ich jezdnie. Inwestycja oznacza jednocześnie remonty przecinających je przejazdów kolejowych z torami prowadzącymi na tereny przemysłowe do funkcjonujących na tym terenie spółek. Przebudowywane są kolizyjne sieci dotychczasowej infrastruktury zarówno tej podziemnej, jak i nadziemnych (m.in. instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych, teletechnicznych, sieci gazowej i ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej). Zaprojektowany został nowy system odwodnienia, co oznacza przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi. Wymienione zostaną konstrukcje jezdni z jednoczesną zmianą geometrii tych dróg. Pojawi się nowe oświetlenie.



Przypomnijmy, że projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Koszt tej konkretnie części inwestycji zakontraktowanej przez spółkę SIM z firmą MTM z Gdyni to ponad 44,1 mln zł z terminem realizacji do 22 miesięcy od podpisania umowy. Prace powinny zakończyć się najpóźniej w lutym 2023 roku. Ta sama spółka jest również wykonawcą trwającej od czerwca br. w okolicy kolejnej z inwestycji, tj. rozpoczętej niedawno przebudowy układu komunikacyjnego wzdłuż ulic Bulwar Gdański i Bulwar Śląski w kierunku wyjazdu w ul. Bytomską na wysokości nabrzeży Kanału Zielonego i Parnicy, pozostałej części ul. Bytomskiej oraz pobliskich ulic: Władysława IV, św. Floriana, Celnej, Spichrzowej, Zbożowej oraz ul. Energetyków (na nich roboty będą wykonywane w kolejnych etapach). Ta inwestycja powinna być ukończona przez MTM do początku maja 2023 r. i zamknąć się wydatkiem na łączną kwotę ponad 76,1 mln zł. ©℗

(MIR)