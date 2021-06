Paraliż komunikacyjny jako norma? Przebudowy, upał i gigantyczne korki

Od tygodni nie ma dnia, by kierowcy nie narzekali na korki na ulicach i placach Szczecina. Zwłaszcza w tych rejonach miasta, gdzie trwają inwestycje drogowe. Dotyczy to niestety też głównych arterii miasta, w tym ulic: Energetyków, Gdańskiej z remontowaną Estakadą Pomorską czy ul. Floriana Krygiera z wąskim gardłem przy nowym i wciąż nieukończonym węźle w Podjuchach. Skala i kumulacja inwestycji irytuje wielu zmotoryzowanych. Według magistratu, lepiej będzie nie wcześniej niż za dwa lata.

To, co działo się na szczecińskich ulicach w piątek kierowcy zwykli nazywać armagedonem, ale część z nich zaczęła używać innego określenia „megagedon". Dramat, tragedia, masakra - komentowali krótko. Już po godz. 11 ul. Krzysztofa Kolumba do ul. kard. Stefana Wyszyńskiego ciągnął się sznur aut od wysokości skrzyżowania z ul. Tama Pomorzańska. Zatłoczona była również aż za Wały Chrobrego biegnąca poniżej nich ul. Jana z Kolna aż do skrzyżowania z ul. Dubois w kierunku Trasy Zamkowej i mostu Długiego. Na tej pierwszej trzeba było odstać co najmniej godzinę, niektórzy utknęli nawet na półtorej godziny

...