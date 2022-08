Przymknięte dwa bulwary Łasztowni. Celna od środy przejezdna

Przebudowa układu komunikacyjnego szczecińskiego Międzyodrza trwa. Prace na Łasztowni prowadzone są teraz głównie wzdłuż ulic Energetyków i Celnej. Ta ostatnia, choć nie w pełni, ale już z nową warstwą asfaltu na nowo wytyczonej jezdni od środy ponownie jest przejezdna dla samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Co nie oznacza, że drogowcy także z tego rejonu zniknęli, bo do urządzenia pozostają im jeszcze pobocza.



Kierowcy powinni jednak zachować ostrożność i pamiętać, że ruch tam został przywrócony dla tych, którzy chcą się dostać na Kępę Parnicką przez remontowany równocześnie most nad Kanałem Zielonym albo z niej wyjechać w stronę ronda Portowców. Nadal zablokowany jest wjazd w ul. Celną lewoskrętem z ul. Energetyków, gdzie drogowcy z MTM wymieniają teraz na nowy fragment toru tramwajowego aż do wysokości przyczółka mostu Długiego w kierunku centrum.

To nie jedyna jednak nowość w okolicy w tymczasowej organizacji ruchu, bo równocześnie zablokowany zostały pobliskie ulice Bulwar Gdański i Bulwar Śląski biegnące wzdłuż Kanału Zielonego i Parnicy od ul. Celnej aż do u. Bytomskiej. Dojazd do okolicznych firm odbywa się teraz od strony ul. św. Floriana.

Przed zmotoryzowanymi jeszcze sporo reorganizacji w tej części Międzyodrza i na pozostałych ulicach dojazdowych do portu w najblższych miesiącach, bo spodziewany finał inwestycji, obliczonej w sumie na dwa lata, powinien nastąpić wiosną przyszłego roku, a dokładnie najpóźniej w pierwszej połowie maja.

Koszt całego zadania, które ma szansę być zrealizowane w zakontraktowanym z gdyńską spółką MTM pierwotnym terminie, wyniesie ponad 76,1 mln zł. Projekt, który stanowi ledwie część większej całości, tj. modernizacji dostępu drogowego do portu, jest współfinansowany unijnymi środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. ©℗

(M)