Przylądek Pomerania. Ma powstać nowy polski port na Bałtyku [GALERIA]

Za "najważniejszą inwestycję w gospodarkę morską w ostatnich dziesięcioleciach" - jak określił to wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka - odpowiedzialny ma być Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście. Fot. Piotr Sikora

Przylądek Pomerania - tak będzie się nazywał nowy polski port na Bałtyku, a jego kluczową częścią stanie się głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu. To największa inwestycja w 75-letniej historii naszej spółki - ogłosił prezes Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście, Jarosław Siergiej. Polskie państwo cały ciężar inwestycji bierze na siebie.

- Będzie to pierwszy na Pomorzu Zachodnim głębokowodny port, którego sercem i najistotniejszym elementem będzie głębokowodny terminal kontenerowy. Tor podejściowy i port będą miały głębokość 17 metrów - opowiadał na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami Jarosław Siergiej. - A to oznacza, że do portu będą mogły wpływać największe kontenerowce na świecie, które mogą wpłynąć na Bałtyk, takie, jakie do tej pory wpływały do Gdańska. Dla nas to epokowa szansa, by nasz port dołączył do europejskiej portowej Ligi Mistrzów.

Aby Przylądek Pomerania mógł powstać, trzeba będzie usypać dla niego ląd. W ten sposób obszar Polski zwiększy się o 186 hektarów. Zostaną wybudowane 3 kilometry nowych nabrzeży. Terminal będzie mógł przyjąć na raz trzy statki - dwa o długości do 400 metrów oraz jeden 250-metrowy. Na potrzeby Przylądka Pomerania powstanie nowy układ komunikacyjny - oddalony o 4 km od Świnoujścia, żeby nie korkować dróg, którymi poruszają się mieszkańcy i turyści.

- Powiedzieć, że to wielka rzecz, to nic nie powiedzieć - cieszył się wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. - Port jest oznaką naszych możliwości, oznaką naszych ambicji, oznaką znaczenia gospodarki morskiej w gospodarce naszego kraju. Przez ostatnie półtora roku zrobiliśmy szereg działań, które pozwoliły nam tę inwestycję w końcu rozpocząć. Uzyskaliśmy decyzję lokalizacyjną, decyzję środowiskową, wykonaliśmy szereg prac związanych z badaniem dna morskiego w miejscu, gdzie powstanie basen portowy. Zrobimy to tak, żeby to było opłacalne, żeby przynosiło jak najwięcej korzyści portowi, żeby mogły tam wpływać kontenerowce z prawdziwego zdarzenia.

Polityk inwestycję w Świnoujściu nazwał kluczową i strategiczną. Bo, jak przekonywał, dziś rozumiemy, że porty to element infrastruktury bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i militarnego. Wiceminister podkreślał, że nowy obiekt w Świnoujściu to przedsięwzięcie obliczone nie na jedną kadencję, a na dziesiątki lat.



(as)

