Przygotowania do wciągnięcia na brzeg gazociągu na plaży w Pogorzelicy

W rejonie Pogorzelicy, gdzie na brzegu powstał zespół zaporowy (nazwa oficjalna), który jest terminalem, wpłynie po polskiej stronie gaz dostarczany gazociągiem Baltic Pipe z Danii. W poniedziałek ma zacząć się operacja wciągnięcia rur z barki, która zacumuje w morzu.

Przypominamy, że w czerwcu zakończyło się wiercenie po stronie polskiej betonowego tunelu, który ma ok. 600 metrów długości (przebiega pod klifem i plażą), a jego koniec położony jest w morzu w odległości ok. 200 metrów od brzegu. To właśnie do niego zostanie wciągnięty za pomocą stalowej liny gazociąg, który zostanie pospawany na barce płaskodennej, która niebawem dopłynie do pogorzelickiej plaży.

Na razie w okolicach całej operacji pojawiły się już pierwsze jednostki specjalistyczne, które będą brały udział w tej operacji. Głęboko na morzu widać kolejne statki, które zmierzają w stronę Pogorzelicy. Na lądzie w pobliżu zespołu zaporowego rozpoczęło się układanie rur o przekroju 900 mm i długości 4,5 km, który doprowadzi gaz do Konarzewa, gdzie zostanie on rozprężony z 12 do 8,4 MPa, a następnie rurą o średnicy 1000 mm tłoczony do węzła przesyłowego w Płotach (36 km).

Cała operacja ma rozpocząć się w poniedziałek i przedstawiciel „Kuriera” będzie się mógł, jako przedstawiciel jednej z nielicznych gazet, przyglądać całej operacji z bliska.

Tekst, film i fot. Mirosław Kwiatkowski