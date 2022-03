Na skróty. Byle do celu?

To miejsce pomiędzy przystankami Bramy Portowej. W ciągu al. Niepodległości. Oddzielają je trzy pasy ruchu i przejście dla pieszych. Dlatego niektórzy - którym za długo czekać na zmianę świateł i za daleko do pasów - wybierają skróconą trasę, przez wyrwę w przełamanym ciągu barierek. Nie dość, że to dla pieszych niebezpieczna trasa przez punkt o ogromnym natężeniu ruchu, to jeszcze przez krokusy, którymi - jak co roku - Szczecin się zmienia na wiosnę.

Oby to "ułatwienie" z ręki wandala nie kosztowało zbyt wiele, szczególnie ludzkiego zdrowia i życia.

(an)

Fot. Arleta NALEWAJKO