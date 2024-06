Chcą całorocznego lodowiska. Rolkarze robią happening

Helikopter z Misia

2024-06-26 09:41:22

to tak nie jest jak Państwo tu komentujecie. Lodogryf po dziwnych zabiegach , mimo że jest miejski został przekształcony w elitarny , prywatny klub tenisowy. Hala lodowa w Poznaniu przynosi zyski. W innych miastach też. Hala lodowa to może zbyt dużo, ale rolkowisko to im się należy jak psu buda. Też Państwo nie wiecie, a w Ciecinie "wyremontowano" kilkanaście/kilkadziesiąt boisk szkolnych pokrywając je poliuretanem , koszt "remontu" wynosił ok3,5 mln od sztuki i wszyscy siedzieliście cicho.