Przy Netto Arenie fontanna sucha czasowo czy trwale?

Sezon fontann w Szczecinie rozpocznie się dopiero w połowie czerwca. I to nie dla wszystkich wodotrysków. Magistrat, szukając oszczędności, zdecydował o wyłączeniu z eksploatacji m.in. fontann na pl. Gałczyńskiego, w parku Wolności i na pl. Piotra i Pawła. Wciąż nie wiadomo, czy po dwuletniej przerwie woda znów się pojawi przy Netto Arenie. Czy też dołączy do fontann trwale suchych, jak te z pl. Tobruckiego i Orła Białego.



Z interpelacją w tej sprawie do prezydenta Szczecina zwrócił się radny Patryk Jaskulski (Koalicja Obywatelska). Przypominając: „W czerwcu zeszłego roku udzielił Pan informacji, iż fontanna została wyłączona z eksploatacji ze względu na usterki. Jednocześnie padła deklaracja, iż miały one zostać naprawione bezpośrednio po zaprzestaniu funkcjonowania szpitala tymczasowego. Mieszkańcy pamiętają to zobowiązanie i wracają do mnie z pytaniami, czy miasto wywiąże się z obietnicy".

Prezydent jeszcze nie odpowiedział na interpelację radnego. Stąd nadal nie wiadomo czy fontanna przy Netto Arenie - jeden z najnowszych szczecińskich wodotrysków - wreszcie została naprawiona. Ani też - czy w ogóle tryśnie w bieżącym roku. Póki co - jak widać na zdjęciu - służy za śmietnik. Niezmiennie też jest oznaczona jako „fontanna wyłączona z eksploatacji". ©℗

(an)