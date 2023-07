Przez tunel na najpiękniejszą plażę w Polsce. Świnoujście odebrało nagrodę

Fot. Bartosz Turlejski

Turyści, którzy odwiedzają Świnoujście także dlatego, że ciekawi ich nowo wybudowany tunel, na pewno nie będą rozczarowani tym, z czego Świnoujście słynie od dawna, czyli pięknej plaży. Nagroda, którą we wtorek (11 lipca) odebrało Świnoujście, to kolejny dowód, że to miejsce jest wyjątkowo doceniane przez wczasowiczów.

Plaża w Świnoujściu zdobyła I miejsce w ogólnopolskim Rankingu Plaż 2023 Magazynu Travelist. - Pierwsze miejsce wśród nadbałtyckich plaż to wybór internautów, a więc osób korzystających z uroków świnoujskiej - czystej, szerokiej i ekologicznej plaży - mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. - Przyznali je mieszkańcy miasta i turyści, którzy tak tłumnie ją odwiedzają. Dziękuję. I zapraszam na naszą plażę przez cały rok.

(reg)