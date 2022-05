Przez Bezrzecze tylko z przepustką

Za kilka dni wszystkich tych, którzy będą chcieli dotrzeć do części szczecińskiego osiedla Krzekowo-Bezrzecze, czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu kołowego w rejonie przebudowywanych ulic Modrej i Koralowej. Część trasy nie będzie dostępna dla wszystkich, a wjazd w ten rejon autem będzie możliwy tylko za okazaniem stosownej przepustki. I to już od 1 czerwca. Wówczas też ma być gotowy z nową nawierzchnią i przejezdny odcinek jezdni od wysokości skrzyżowania z ul. Wronią do skrzyżowania z ul. Szeroką. Tam właśnie trwają prace przy wylewaniu warstw asfaltu.

- Wykonawca rozpocznie kolejny etap robót, który wiązać się będzie z utrudnieniami w ruchu. Z kolei odcinek od ulicy Wroniej do ulicy Szerokiej zostanie udostępniony dla kierowców - zapowiada Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, zleceniodawcy przebudowy.

Na odcinku od posesji nr 77 przy ul. Modrej do ul. Nowowiejskiej wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów. Z uwagi na charakter robót, właściciele posesji (na zamkniętym odcinku oraz z ulic Porannej i Sosnowej), którzy zostaną w tym czasie odcięci od dostępu do drogi publicznej, będą mogli otrzymać od spółki Strabag, wykonawcy robót, przepustki umożliwiające dojazd do posesji.

- Aby otrzymać przepustkę należy zgłosić się do wykonawcy pod numer telefonu 734 474 557. Telefon będzie czynny w dni powszednie w godzinach 9-14 - informuje P. Zieliński.

Przejazd zamkniętym odcinkiem będzie umożliwiony - tak jak dotychczas - również autobusom komunikacji miejskiej, pojazdom budowy, służbom miejskim, ratunkowym, a ponadto pojazdom z przepustkami wydanymi przez wykonawcę robót. Ponadto zachowany będzie - jak do tej pory - przejazd dla samochodów dostawczych w godzinach 18-6.

- Na czas prowadzenia robót, od strony ulic Rozmarynowej i Środkowej zamknięte zostaną wjazdy w ulicę Koralową. Dla kierowców wyjeżdżających z obszaru ulic Zaściankowa, Kaperska, Kirasjerów, sugerowany objazd do Szczecina wyznaczony jest przez Wołczkowo, adalej ul. Hieronima Kupczyka i węzeł Głębokie.

W tym tygodniu ruszyły tam prace z użyciem ciężkiego sprzętu przy układaniu mas bitumicznych na odcinku ul. Modrej od okolic skrzyżowania z ul. Wronią (na wysokości stacji benzynowej) w stronę nowego ronda przy skrzyżowaniu z ul. Szeroką. Dzięki nim z początkiem czerwca stanie się on przejezdny ponownie bez większych przeszkód w obu kierunkach. Drogowcy jednak i z tego rejonu nie znikną, bo do urządzania pozostają wciąż jeszcze chodniki w pasach poboczy. Gotowe są pasy z miejscami do parkowania, z części z nich kierowcy mogą korzystać już od dłużsczego czasu. ©℗

Fot. Mirosław WINCONEK