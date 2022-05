Nowym mostem nad Regalicą od piątku

Jej koszt przekroczył na dzień zawarcia ostatniego z aneksów z terminem ukończenia wszelkich prac do 16 marca br. 123,2 mln zł. Pierwotnie kontrakt opiewał na kwotę 104 537 700 zł, a całe zadanie wykonawca, którym jest konsorcjum spółek Roverpol - Rover Infraestructuras, deklarowało zrealizować w czasie nie dłuższym niż 15 miesięcy od zawarcia z nim umowy. W ostatnich kilku dekadach to przedsięwzięcie z rekordową liczbą przesunięć terminów, czyli ich wydłużania. Poślizg sięga zatem już roku i ośmiu miesięcy. ©℗

- W piątek 27 maja po porannym szczycie komunikacyjnym rozpoczną się prace przy wykonywaniu najazdów oraz warstwy ścieralnej na Moście Gryfitów. Prace będą prowadzone przy zachowaniu ruchu. Ruch w kierunku wyjazdowym z miasta będzie się odbywał po Moście Gryfitów jednym pasem, natomiast ruch w stronę centrum Szczecina po nowo wybudowanym moście, również jednym pasem. Prace związane z wykonywaniem nawierzchni oraz najazdów potrwają kilka dni - zapowiada Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Z kolei w sobotę (28 maja) około godz. 9 rano zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Floriana Krygiera i Granitowej. Przestanie funkcjonować do tej pory wytyczone skrzyżowanie z ruchem okrężnym, wprowadzone w ramach tymczasowej organizacji ruchu na czas robót budowlanych. Włączony zostanie również program świateł żółtych migających na sygnalizatorach wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, w tym oznakowania pionowego i poziomego zarówno wlotów podporządkowanych, jak i na relacjach głównych. W niedzielę cały nowy system sterowania sygnalizacją świetlną na tym węźle przejdzie chrzest bojowy, kiedy to po godz. 9 ma zacząć działać już w pełnym zakresie kolorów. - Wprowadzenie stałej organizacji ruchu i puszczenie ruchu nowym mostem nie oznacza zakończenia robót budowlanych - zaznacza P. Zieliński. Wykonawca realizuje ostatnie prace porządkowe i wykończeniowe.

Komentarze

Żenada 2022-05-26 20:29:39 Co zmieni ten wiadukt w sensie płynności przejazdu skoro przed i za wiaduktem jest tylko i wyłącznie jeden pas ruchu ? To niby rondo to jest najgorsza koncepcja komunikacyjna jaką można było wymyśleć.Tam powinien być wiadukt i dwa niezależne kanały przepływu ruchu

Robert 2022-05-26 20:19:47 To najbardziej bezsensowna inwestycja miejska ostatnich lat. Jadąc od strony dziewoklicza mija się wąski wiadukt nad torami, następnie jezdnia poszerza się do 2 pasów, żeby za mostem znów się zwęzić, bo znów jest wąski wiadukt. Na domiar złego na tym zwężeniu postawiono niezbędny akurat tu przystanek. Później znów jezdnia się poszerza do odpowiedniej liczby pasów, przechodzi przez rondo, żeby znów zwęzić się do wąskiej krętej drogi i wpaść w dziurawy stary odcinek pod górę. Debilizm to mało!

wesoły romek 2022-05-26 20:16:02 Jak w przyszłym tygodniu okaże się ( a na pewno się okaże ) , że korki w stronę ronda z Podjuch sięgają pętli autobusowej , w drugą stronę korki ze Zdroii sięgają ronda w Zdrojach , a korki ze zjazdu z autostrady sięgają Panoramy , - to ci co odpowiadają za tą budowę ( władze miasta ) powinni zapłacić te ponad 120 mln z własnych kieszeni. Tym bardziej , że wielu ostrzegało , że ten projekt nic nie zmieni w zakresie polepszenia ruchu w tym miejscu.

bryndza 2022-05-26 20:09:03 Inwestycja w tym kształcie zupełnie chybiona. Rozwiązanie z końca XIX. Potrzebna tu estakada, dwa szerokie wiadukty kolejowe, to tak na początek. Korki od ronda w Zdrojach do Granitowej nie znikną. Na dodatek w takcie prac zniszczono nawierzchnię na dostępnym moście i trzeba to szybko poprawić. Nie ma czym się chwalić.

mmm 2022-05-26 19:56:19 ,, super projekt i jeszcze lepsze wykonanie ,, - miało być 15 miesięcy jest 36 i dalej do końca ciągle jeszcze sporo brakuje . Miało być 104 miliony , jest 20 mln więcej . Jak widać im dłużej się na budowie nic nie robiło , albo udawało ,że się cokolwiek robiło tym więcej się zarabiało , - niewątpliwie menadżerowie Roverpolu zasłużyli na premie od swoich szefów. No i na koniec , jest nowe rondo , nowy most , i po środku kierując się w stronę Dziewoklicza zwężenie do jednego pasa.

Dar 2022-05-26 19:55:47 Jeżdżę codziennie na trasie Prawobrzeże - Gryfino. Przejazd przez Niemcy niedostępny - remont drogi. Przejazd przez rondo Granitowa - utrudniony. Przejazd przez węzeł Kijewo - utrudniony. Przejazd przez Stare Czarnowo - utrudniony (prace pomiędzy Gryfinem a Wełtyniem). Podróż zajmuje średnio 1,5h, normalnie 0,5h. Teraz jeszcze zatkany przejazd z Prawobrzeża do centrum. Pozdrawiam koordynatorów remontów drogowych

Kierowca 2022-05-26 19:47:45 Dzisiaj przejazd przez rondo zajmował niemal godzinę czasu.Ciekawe co będzie od poniedziałku