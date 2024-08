Przeterminowana wołowina w food trucku. Wystarczyłoby jej na 200 burgerów!

- Przedsiębiorca został ukarany maksymalną przewidzianą grzywną w wysokości tysiąca złotych - mówi Seweryn Żybort, główny specjalista Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie. - Sprawa została także przekazana do sanepidu, który może przeprowadzić własną kontrolę i spowodować zamknięcie takiej działalności. My takich narzędzi i możliwości nie mamy.©℗

W jednym punkcie gastronomicznym stwierdzili obecność 47 kg przeterminowanego mięsa wołowego przechowywanego w zbyt wysokiej temperaturze. Zjedzenie burgera z takiego mięsa wiąże się z ryzykiem bardzo poważnego zatrucia, szczególnie gdy trafi na nie amator tylko lekko wysmażonego kotleta. Koszty spożycia przeterminowanego mięsa nie znaczą tylko ubytku z portfela ok. 40 złotych, bo tyle dziś kosztuje bułka z wołowym mielonym, ale mogą mieć przede wszystkim konsekwencje zdrowotne, np. biegunkę, nudności i wymioty, gorączkę. Ilu ludzi dało się skusić na gorącą przekąskę z takiego mięsa - nie wiadomo. Gastronomik tłumaczył się ponoć, że przeterminowana wołowina była rozmrożona niejako w zapasie, bo ruch w regatowy weekend był ogromny. Jednak nie została wykorzystana do przyrządzenia burgerów.

WIJHARS rozpoczął kontrole 5 sierpnia, tuż po kolejnej edycji Tall Ships Races, którą to imprezę odwiedziło ponad milion osób. Serię sprawdzania takich punktów gastronomicznych zaplanował na III kwartał 2024 roku Główny Inspektorat JHARS w Warszawie. Do tej pory szczecińscy inspektorzy przeprowadzili cztery kontrole food truck’ów na terenie Szczecina a pod ich lupą znalazły się miejsca oferujące szybkie przekąski: hot-dogi, zapiekanki i burgery.

47 kilogramów przeterminowanej wołowiny, na dodatek przechowywanej w zbyt wysokiej temperaturze, odkryli inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie w jednym z food trucków zaparkowanych na terenie miasta. To porcja mięsa na 200 burgerów! Cztery zaplanowane kontrole przyniosły także inne „smaczki" w tak popularnych miejscach małej gastronomii, którą polubili szczególnie młodzi ludzie, wszak to oni są najczęstszymi klientami food trucków, w których serwuje się zapiekanki, hot-dogi i burgery.

Komentarze

XYZ 2024-08-23 07:59:53 To chyba ten truck za którym z tyłu właściciel lub pracownik oddawał mocz pod śmietnik wieczorową porą

Jedzenie 2024-08-22 23:38:53 Niestety, ale tego typu obiekty, z racji swej mobilności, mają ograniczony dostęp do wody i elektryczności, więc poziom ich stanu sanitarnego zawsze będzie gorszy od lokali stacjonarnych.

Po co 2024-08-22 21:46:25 To żarcie dla plebsu po co to kontrolować, co będą jeść biedni? Trawę?

1000 ? 2024-08-22 21:09:20 Takie kary to łykają na luzie.

Info 2024-08-22 20:58:50 Który to foodtruck, gdzie stoi, jaka jego nazwa?!?

Muuuu 2024-08-22 20:35:29 Dobry futrakista by z 47 kg przeterminowanego zrobił nie 200 burgerów tylko bez kozery powiemy 600 burgerów. I duuuużo majonezuuuu muuuiu

Robert 2024-08-22 19:30:42 No co taki artykuł skoro nie ma nazwy firmy. Teraz ja już nie zjem w żadnym food trucku.

ABC 2024-08-22 18:53:51 A w Ogrodach Śródmieście kontrolę też bywają ?

Food truck czy 2024-08-22 18:42:36 food sruck ?

@Darek 2024-08-22 18:28:52 Najlepiej dowalić każdej firmie po kilka baniek kar, zamknąć wszystko, a kraj utrzyma się z eksportu buraków. Tylko co jak ktoś się burakiem zatruje, co wtedy? Zamknąć kraj?

Darek 2024-08-22 16:45:38 Punkty gastronomiczne powinny być obciążane kosztami leczenia ludzi. Same grzywny nie wystarczą. Niech ponoszą także koszty społeczne.

Egzemplaro 2024-08-22 16:28:40 Dawali stare mięso dla ludzi? A przecież gdyby wrzucili do wody, do rzeki Odry to by nam ryby zatruli!

@rio 2024-08-22 15:24:33 Nie wiem gdzie ty chadzasz ale mnie się to nigdy nie przydarzyło. Ale ja nie chodzę do spelun z piwem po 7zł, tylko do dobrych barów gdzie za piwo trzeba dać co najmniej 15. Wtedy nei trzeba się martwić o zatrucie

która to buda? 2024-08-22 15:16:56 napiszcie który to foodtruck!

200 porcji z 47 kg 2024-08-22 14:45:57 Wychodzi po 235 gram czystego mięsa wołowego na jednego burgera. Do tego dodatki cebulka, przyprawy, bułka itp. Koszt robocizny, energii, amortyzacja budy i piekarnika. Cena brutto 40 zł z podatkiem VAT i dochodowym. No gdzie tak dobrze i tanio karmią????. Nawet jak będzie sraczka to i tak warto zjeść, jak głupi suchy gofer kosztuje ponad 20 zeta.

POZNANIAK 2024-08-22 14:37:47 Szczecin to centrum kebaba , hamburgera , barbera , pizzerni , diabelskich młynów i latających młotów.

rio 2024-08-22 14:31:14 Niech się sanepid przejdzie po knajpach i skontrolują pokale na piwo. Niech z automatu walą wysokie kary, jak szklanki są odwrócone dnem do góry i stoją na ręcznikach. Te ręczniki często są przemoczone z początkiem grzybni. Sranie miałem ponad 10 dni przez takie praktyki. Nauczyło to mnie pić bezpośrednio TYLKO z butelek, puszek. Od tamtego czasu, unikam już takich miejsc, jak mogę.

Zieberka 2024-08-22 14:17:34 Te nachalne pompowanie przez niektóre portale .....moze się opamiętają

@Mniam 2024-08-22 14:12:20 I będziemy jedli, bo jeden oszust nie sprawia z automatu ze wszyscy oszukują. Jakby w stacjonarnych restauracjach nie robili wałków... Znam food trucki które mają lepszą jakość jedzenia niż nawet całkiem dobre knajpki stacjonarne. I bardzo mnie cieszy ze inspekcja przeszła się na Łasztownię, bo tam niestety jedzenie pozostawia wiele do życzenia.

ryba 2024-08-22 13:22:22 zostało pewno z dni morza

Mniam 2024-08-22 13:18:14 Smacznego, dalej jedzcie sobie w food-truckach, przecież to takie modne i nowoczesne.