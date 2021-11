Przesadzają drzewa na Modrej i Koralowej w Szczecinie

Z wykorzystaniem metody AirSpade w czwartek (18 listopada) rozpoczęło się przesadzanie trzech dębów na ulicy Modrej i Koralowej w Szczecinie. Akcja ma pozwolić na zachowanie drzewostanu na terenie inwestycji.

- Zastosowana metoda pozwala na rozluźnienie gruntu i wydobycie go, bez uszkodzenia struktury korzeniowej przesadzanego drzewa - wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która sprawuje nadzór nad inwestycją. - Są to prace znacznie szybsze, bezpieczniejsze i mniej szkodliwe dla drzew w porównaniu do innych metod. Choć pierwsze z przesadzanych drzew nie było dużych rozmiarów, to operacja zajęła ponad trzy godziny - relacjonuje rzecznik.

Co w ramach przebudowy Modrej i Koralowej

W ramach inwestycji wykonane mają zostać nastepujące prace:

poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni;

wykonanie pasów rowerowych;

przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;

przebudowa zatok autobusowych;

przebudowa i budowa chodników;

przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;

wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudową;

wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;

budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;

budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,

budowa kanału technologicznego;

przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;

remont przepustu;

zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Przebudowa ulic Modrej i Koralowej powinna zostać zakończona w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 23,8 mln zł brutto.

(k)