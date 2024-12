Przerwa w dostawie wody w Świnoujściu (akt. 1)

Fot. Archiwum

W nocy z czwartku na piątek nastąpi przerwa w dostawie wody w Świnoujściu. Zatrzymanie dostaw wody ma związek z awarią na terenie Stacji Uzdatniania Wody Odra. Utrudnienia będą dotyczyć mieszkańców prawobrzeżnej części miasta, w szczególności dzielnic Karsibór, Warszów oraz Przytór.

- Przerwa w dostawie wody planowana jest na noc z 19 na 20 grudnia 2024 roku. Przewidywany czas trwania przerwy to od godziny 22:00 w dniu 19 grudnia do godziny 04:00 w dniu 20 grudnia. W tym czasie mieszkańcy obszarów objętych awarią nie będą mieli dostępu do wody - informuje Wojciech Basałygo z biura informacji urzędu miasta w Świnoujściu.

Przerwa w dostawie wody dotyczy w szczególności:

- Dzielnicy Karsibór – w zakresie ulicy 1-go Maja (od mostu do ulicy Wąskiej) oraz ulicy Wąskiej.

- Dzielnic Warszów i Przytór – które również mogą odczuwać utrudnienia w dostępie do wody.

- Aby zminimalizować niedogodności związane z przerwą w dostawie wody, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu podjął działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom alternatywnego źródła wody. W tych godzinach dostępne będą dwie beczki z wodą pitną, które można będzie wykorzystać po jej przegotowaniu - dodaje Wojciech Basałygo.

Beczki zostaną ustawione w dwóch miejscach:

- Dzielnica Warszów – plac przy skrzyżowaniu ulicy Sosnowej z ulicą Jaracza.

- Dzielnica Przytór – przy Miejskim Domu Kultury na ulicy Zalewowej.

- Łunowo-zatoka autobusowa przy ul.Zalewowej 65

- Karsibór – zatoka autobusowa ul.1-go Maja 9

- Karsibór-zatoka autobusowa ul.1-go Maja 5c

Mieszkańcy, którzy będą potrzebować wody, mogą udać się do tych punktów, by zaopatrzyć się w wodę pitną na czas przerwy.

Ł.T