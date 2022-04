Przepychanki z betoniarką na wylotowej trasie ze Szczecina

we

2022-04-01 14:51:40

Na początku nagrania widać jak osobówka wciska się przed betoniarkę na środkowy pas, a potem zmienia pas na prawy tak jak to zaczyna robić betoniarka. Wygląda na to, że film pokazuje część zajścia i nie widać co było wcześniej. A propos, ..a osobówka to przypadkiem nie Skoda z Urzędu Marszałkowskiego? ;)