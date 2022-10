Przemarsz rektorów ze studentami. Jedność szczecińskich uczelni

Rektorzy szczecińskich uczelni połączyli siły i zorganizowali dziś (1 października) wspólny przemarsz przez miasto. W "Spacerku na uniwerek" wzięli też udział studenci. Pomysłodawcą imprezy jest prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

- Nasze uczelnie to chluba naszego miasta - mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Cieszymy się, że wraca nauka na uczelniach i życie studenckie.

Prezydent przekonywał studentów, że Szczecin jest dla nich otwarty. Wyraził nadzieję, że wspólny przemarsz stanie się nową świecką tradycją.

- Wielkie święto nastało dzisiaj i oby trwało co roku - powiedział prof. B. Machaliński.

Rektor Akademii Sztuki Mirosława Jarmołowicz stwierdziła, że każda szczecińska uczelnia może się pochwalić wieloma sukcesami w różnych dyscyplinach. Według niej Szczecin jest coraz bardziej rozpoznawalny na akademickiej mapie kraju.

- Bez was miasto nie ma przyszłości - zwróciła się do studentów. - Dlatego nasza rolą, jako osób starszej generacji, jest troska o was w tym trudnym okresie poznawczym, edukacyjnym, naukowym, artystycznym w czasach, które są dla nas wszystkich ciężkie i nieprzewidywalne.

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński powiedział, że idea, którą zrealizowano w Szczecinie w sobotę, tliła się od dwudziestu lat i w końcu zapłonęła.

- Zapraszamy do budowy akademickiego Szczecina - zaapelował rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego prof. Jacek Wróbel.

Podkreślał też, że władze poszczególnych szczecińskich uczelni potrafią ze sobą kooperować.

(as)