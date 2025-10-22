Środa, 22 października 2025 r. 
Przekazała oszustowi 10 kodów BLIK. Straciła 24 tysiące zł

Data publikacji: 22 października 2025 r. 11:48
Ostatnia aktualizacja: 22 października 2025 r. 15:59
Fot. KPP w Choszcznie  

Na terenie powiatu choszczeńskiego kobieta padła ofiarą oszusta udającego pracownika banku. Podczas rozmowy telefonicznej przekazała mu 10 kodów BLIK, tracąc ponad 24 000 zł.

Mężczyzna zadzwonił do kobiety i przedstawił się jako pracownik banku. Twierdził, że na jej koncie wykryto podejrzane transakcje i konieczne jest szybkie „zabezpieczenie środków”. Co ciekawe kontaktował się dzwoniąc na numer stacjonarny i łącząc się przez komunikator WhatsApp, gdzie podczas rozmowy kobieta widziała nawet jego twarz.

Oszust, wykorzystując stres i zaufanie kobiety, nakłonił ją do wygenerowania i przekazania 10 kodów BLIK. Sprawca natychmiast wykorzystał je do wypłaty pieniędzy. W sumie kobieta straciła ponad 24 000 zł.

W związku z tym zdarzeniem policja apeluje o ostrożność.

- Pamiętajmy, że prawdziwi pracownicy banków nigdy nie proszą o kody BLIK, dane logowania, nie polecają wykonywania przelewów „zabezpieczających”, ani nie łączą się z klientami za pośrednictwem aplikacji takich jak WhatsApp. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natychmiast zakończ rozmowę i samodzielnie skontaktuj się z infolinią swojego banku. Nie przekazuj żadnych danych przez telefon – nawet jeśli rozmówca zna twoje imię, nazwisko czy numer konta. Oszuści często posługują się wcześniej zdobytymi informacjami, by wzbudzić zaufanie. Chroń swoje pieniądze - rozłącz się i sprawdź informację w banku - radzą policjanci.

(k)

Komentarze

@ Piotr
2025-10-22 15:58:27
- jajakobyły UB-atel nie przeżyję z tych 40-tu złotych dodatkowo. Gdzie jest kasa dla tych co "byli zawsze wierni"? Muszę PO-szukać kto da więcej dla UB-atela z praktyką.
Piotr
2025-10-22 15:24:48
https://next.gazeta.pl/pieniadz/7,188933,32343051,wtedy-rzad-moze-zmniejszyc-waloryzacje-emerytur-plan-na.html#do_w=438&do_v=1582&do_st=RS&do_sid=2550&do_a=2550&s=BoxWiadImg3&do_upid=1582_ti&do_utid=32343051&do_uvid=1761114262356 Waloryzacja emerytur i rent tylko 40zl BRUTTO! Oto caly tusk!
Chwała Ukrainie!
2025-10-22 15:20:12
.
ryba
2025-10-22 12:53:20
codziennie jest to w mediach, ostrzega policja, ksiądz z ambony i oficjalne kanały z banków. No i co? zawsze jakiś nielogiczny przekaże kase
Uwaga
2025-10-22 12:23:41
Bank nigdy nie dzwoni w takich sprawach, bank nigdy nie prosi o podanie danych do konta oraz przelewanie pieniędzy - warto to zapamiętać!
Ło de mnie
2025-10-22 12:21:49
nie wezdnie nic, bo ni mom!I nicht nie dzwoni!

