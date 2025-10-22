Przekazała oszustowi 10 kodów BLIK. Straciła 24 tysiące zł

Fot. KPP w Choszcznie

Na terenie powiatu choszczeńskiego kobieta padła ofiarą oszusta udającego pracownika banku. Podczas rozmowy telefonicznej przekazała mu 10 kodów BLIK, tracąc ponad 24 000 zł.

REKLAMA

Mężczyzna zadzwonił do kobiety i przedstawił się jako pracownik banku. Twierdził, że na jej koncie wykryto podejrzane transakcje i konieczne jest szybkie „zabezpieczenie środków”. Co ciekawe kontaktował się dzwoniąc na numer stacjonarny i łącząc się przez komunikator WhatsApp, gdzie podczas rozmowy kobieta widziała nawet jego twarz.

Oszust, wykorzystując stres i zaufanie kobiety, nakłonił ją do wygenerowania i przekazania 10 kodów BLIK. Sprawca natychmiast wykorzystał je do wypłaty pieniędzy. W sumie kobieta straciła ponad 24 000 zł.

W związku z tym zdarzeniem policja apeluje o ostrożność.

- Pamiętajmy, że prawdziwi pracownicy banków nigdy nie proszą o kody BLIK, dane logowania, nie polecają wykonywania przelewów „zabezpieczających”, ani nie łączą się z klientami za pośrednictwem aplikacji takich jak WhatsApp. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natychmiast zakończ rozmowę i samodzielnie skontaktuj się z infolinią swojego banku. Nie przekazuj żadnych danych przez telefon – nawet jeśli rozmówca zna twoje imię, nazwisko czy numer konta. Oszuści często posługują się wcześniej zdobytymi informacjami, by wzbudzić zaufanie. Chroń swoje pieniądze - rozłącz się i sprawdź informację w banku - radzą policjanci.

(k)

REKLAMA