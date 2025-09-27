Stracił ponad 600 tys. zł. Uwierzył oszustowi oferującemu fałszywe inwestycje

Mieszkaniec Kołobrzegu uwierzył w fałszywą, z pozoru bardzo atrakcyjną ofertę inwestycyjną i otworzył oszustowi dostęp do swojego konta bankowego. W efekcie stracił ponad 600 tys. złotych.
Do kołobrzeskich policjantów zgłosił się mężczyzna, który zainwestował swoje pieniądze w internetowe akcje. Skuszony atrakcyjną ofertą inwestycji, postanowił pomnożyć swoje oszczędności. Początkowo na stronie internetowej obserwował, jak rosną jego zyski. Była to oczywiście fałszywa strona internetowa, która prezentowała fikcyjne wzrosty.
Następnie mężczyzna zainstalował na swoim telefonie i komputerze aplikację, dzięki której oszust uzyskał dostęp do jego konta bankowego. W wyniku oszustwa mężczyzna stracił 157 000 euro, czyli ponad 600 tys. złotych.
W związku z tym wydarzeniem policja przestrzega, żeby nie logować się na niesprawdzonych platformach i nie instalować na swoich urządzeniach aplikacji z podejrzanych źródeł.
Policjanci przygotowali też krótki poradnik, który może pomóc w tym, żeby nie paść ofiarą oszustów.
Jak działają przestępcy?
Pamiętaj:
(k)