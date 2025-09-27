Sobota, 27 września 2025 r. 
Stracił ponad 600 tys. zł. Uwierzył oszustowi oferującemu fałszywe inwestycje

Data publikacji: 27 września 2025 r. 11:25
Ostatnia aktualizacja: 27 września 2025 r. 12:28
Stracił ponad 600 tys. zł. Uwierzył oszustowi oferującemu fałszywe inwestycje
Fot. Anna Gniazdowska  

Mieszkaniec Kołobrzegu uwierzył w fałszywą, z pozoru bardzo atrakcyjną ofertę inwestycyjną i  otworzył oszustowi dostęp do swojego konta bankowego. W efekcie stracił ponad 600 tys. złotych.

Do kołobrzeskich policjantów zgłosił się mężczyzna, który zainwestował swoje pieniądze w internetowe akcje. Skuszony atrakcyjną ofertą inwestycji, postanowił pomnożyć swoje oszczędności. Początkowo na stronie internetowej obserwował, jak rosną jego zyski. Była to oczywiście fałszywa strona internetowa, która prezentowała fikcyjne wzrosty.

Następnie mężczyzna zainstalował na swoim telefonie i komputerze aplikację,  dzięki której oszust uzyskał dostęp do jego konta bankowego. W wyniku oszustwa mężczyzna stracił 157 000 euro, czyli ponad 600 tys. złotych.

W związku z tym wydarzeniem policja przestrzega, żeby nie logować się na niesprawdzonych platformach i nie instalować na swoich urządzeniach aplikacji z podejrzanych źródeł.

Policjanci przygotowali też krótki poradnik, który może pomóc w tym, żeby nie paść ofiarą oszustów. 

Jak działają przestępcy?

  • Ofiara zachęcana jest do wpłaty pierwszych środków na platformę inwestycyjną.
  • Na koncie pojawiają się fikcyjne zyski, mające wzbudzić zaufanie.
  • Wypłata środków okazuje się niemożliwa – oszuści żądają kolejnych wpłat „na odblokowanie konta”.
  • W rzeczywistości wszystkie pieniądze trafiają w ręce przestępców.

Pamiętaj:

  • Nigdy nie powierzaj swoich oszczędności osobom poznanym w internecie.
  • Dokładnie sprawdzaj firmy i platformy inwestycyjne.
  • Nie instaluj na prośbę „doradców” żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu.
  • Zachowaj szczególną ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki i pewny zysk.
  • Jeżeli padłeś ofiarą podobnego oszustwa – niezwłocznie zgłoś się na policję.

(k)

Komentarze

Jest mi przykro
2025-09-27 12:05:04
za dużo i chce więcej ! Amber Gold niczego nie nauczył chytrych ! Swoją drogą ryży nie beknął wraz z tą Prokurator , głupią jak but z lewej nogi ! No, ale debile ponownie wynieśli ICH do władzy ! Niech Was durne cielaki doją oszuści ! To nie są zwykli złodzieje , ale to się na okrągło dzieje ! Państwo czerwonych kmerów !

