Przedłuża się walka o życie dziewczynki. Wszystko przez kurs dolara

!

2022-09-08 17:57:31

Za zdrowie obywateli odpowiada NFZ a jak NFZ nie ma kasy to niech zabierze politykom złodziejom dla leczenie chorych dzieci !!! ZRZUTKA.PL TO NIE NFZ !!!!obywatele płaca podatki codziennie na utrzymanie tego wszystkiego, wystarczyło by nie budowac 21 chorych pseudo ławek wiat za 50/100 tysiecy sztuka, juz dawno by mozna było wielu chorych uratowac, no ale to nie ten kraj , tutaj sluzba zdrowia to zrzutki obywateli ,inaczej nie da sie a nieroby robia co chca i biora socjal