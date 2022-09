Osamotnieni nie będą samotni. W Kołobrzegu rusza potrzebna grupa wsparcia

Nie każdy wie, gdzie szukać pomocy dla siebie lub bliskich w sytuacji głębokiego kryzysu psychicznego. Suidycologia to nauka zajmująca się samobójstwami, próbami samobójczymi i innymi formami autodestrukcyjności. Suidycolog zarówno zapobiega samobójstwom, jak i leczy osoby, które taką próbę – na szczęście nieskuteczną – podjęły. Pomaga także rodzinom.

W Kołobrzegu jest dwóch takich wykwalifikowanych specjalistów. Na terenie miasta działa także specjalistyczna poradnia wspierana przez Fundację Na Przekór Przeciwnościom. Prowadzi ją psycholog Jacek Pawłowski. Z poradni do tej pory korzystali przeważnie ludzie młodzi.

W połowie miesiąca rusza dodatkowy program dla osób, które straciły bliskich. Przy wspomnianej fundacji działać będzie grupa wsparcia „Osamotnieni”. Zajęcia odbywać się mają dwa razy w miesiącu w godzinach popołudniowych. Udział w nich będzie bezpłatny.

– Projekt skierowany jest do osób, które po stracie kogoś bliskiego nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Rodziny, w których ktoś popełnił samobójstwo, żyją nie tylko w poczuciu straty, ale i winy. Nieprzepracowana trauma może ciągnąć się bardzo długo. Mam u siebie pacjentkę, która od 15 lat nie jest w stanie pozbierać się po stracie ojca. To doprowadziło ją do zaburzeń depresyjnych – wyjaśnia Jacek Pawłowski, który koordynuje projekt.

Psycholog zwraca przy okazji uwagę na sygnały, jakie wysyłają osoby, które myślą o odebraniu sobie życia. Statystyki wskazują, że komunikaty takie w swoim środowisku przekazuje 80 procent tych, którzy podejmują próby autodestrukcyjne. W Polsce każdego dnia 15 osób odbiera sobie życie. Próby tego typu podejmują także osoby starsze. W ciągu dekady liczba samobójców w wieku 65+ wzrosła dwukrotnie. Ci, którzy szukają pomocy i gotowi są dołączyć do powstającej grupy „Osamotnieni”, mogą kontaktować się z Jackiem Pawłowskim pod numerem telefonu 500 009 019.

– Najlepiej wysłać do mnie SMS-a. Za każdym razem oddzwonię. Nie zawsze mogę bowiem odebrać telefon – wyjaśnia suidycolog, zachęcając do tego, aby w trudnych sytuacjach nie zwlekać z szukaniem pomocy. ©℗

(pw)