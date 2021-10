Przed wymiarem sprawiedliwości ukrył się... w tapczanie

Ukrył się w tapczanie i liczył, że uniknie kary za wcześniejsze przewinienia. 41-latek wpadł, gdy dzielnicowy sprawdzał altanę.

- Mężczyzna ukrył się w schowku tapczanu, licząc, że uniknie osadzenia w zakładzie karnym - relacjonują policjanci z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Szczecinianin od pewnego czasu nie przebywał w dotychczasowych miejscach zamieszkania i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Ustalenia przeprowadzone przez dzielnicowego doprowadziły do wytypowania jego aktualnego miejsca pobytu. Policjant udał się do jednej z altan na terenie ogródków działkowych, gdzie zatrzymał poszukiwanego. Mężczyzna kompletnie zaskoczony wizytą mundurowego ukrył się w schowku starej kanapy.

Jak informuje policja, w altanie przebywała jeszcze kobieta - także poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności za to samo przestępstwo przeciwko mieniu. Osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do zakładu karnego.

(sag)