Przed nami regionalny festiwal na zamku. Nie tylko wino się poleje

W przedostatni weekend maja dziedzińcem głównym szczecińskiego Zamku Książąt Pomorskich ponownie zawładną winiarze z trunkami wytwarzanymi przez siebie w lokalnych winnicach. Podczas drugiej edycji imprezy plenerowej połączonej z degustacjami pn. II Festiwal Wina Pomorza Zachodniego zaprezentuje się 10 producentów, znanych i cenionych nie tylko na rynku lokalnym. Każdy, kto nań zbłądzi, będzie mógł wybierać i przebierać, bo do wypicia szykuje się sporo. Wystawcy zapowiadają, że w ofercie zaproponują tym razem w sumie aż 60 win.



Na terenie województwa przybywa nowych upraw winorośli. A wraz z nimi rozwija się enoturystyka, czyli moda na podróże tematyczne do takich miejsc i lokalnych winnic. W różnych zakątkach Pomorza Zachodniego aktualnie prosperuje już ich 20. Najwięcej znajduje się na południe i południowy wschód od Szczecina. Odnaleźć je też jednak można znacznie dalej, bo przy wschodnich granicach województwa od Darłowa przez Gorzycę, Malechowo, Gwdę Małą nieopodal Szczecinka, Okonek po Dębołękę w powiecie wałeckim.

Wina z naszego regionu są nagradzane w międzynarodowych konkursach i eksportowane do wielu europejskich krajów. A ubiegłoroczny, premierowy festiwal, który odbył się w pierwszy weekend listopada, odwiedziło ok. 5 tys. osób. Organizatorzy liczą, że w wiosennej edycji frekwencja się przynajmniej podwoi, a może nawet i potroi, o ile dopisze pogoda. A wedle prognoz, ta ma być jeśli nie wymarzona, to zdecydowanie bardziej sprzyjająca niż ta z minionej jesieni.

- Cieszę się bardzo, że możemy zaprosić wszystkich na festiwal, który jest naszym wspólnym dziełem. Inicjatywa wyszła od Stowarzyszenia „Winnice Pomorza Zachodniego” i trafiła na podatny grunt w sejmiku i władzach samorządu regionu. To zaproszenie wspólne z tymi, którzy nam tego wina nawarzyli, winowajcami przedsięwzięcia, czyli przedstawicielami tej wciąż rodzącej się i rozwijającej się pięknej tradycji produkcji wina. Kibicujemy im, bo to element uzupełniania ciekawej oferty turystycznej i kulturalnej oraz wzbogacenia już i tak bogatych smaków Pomorza Zachodniego - podkreśla Olgierd Geblewicz, marszałek województwa.

Wydarzenie w dniach 20-22 bm. na zamku będzie ponownie okazją, by poznać specjalistów w dziedzinie warzenia win, czy do posłuchania nie tylko prelekcji o winiarstwie i winach. Ponadto w piątkowe popołudnie (20 bm.) i w sobotę (21 bm.) zaplanowane zostały koncerty jazzowe.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 12.05.2022 r.

(M)