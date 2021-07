Przed nami Jarmark Jakubowy!

W czwartek (22 lipca) w Szczecinie rozpoczyna się XII Jarmark Jakubowy. Wydarzenie na placu katedralnym i przyległych ulicach Starego Miasta potrwa do niedzieli. Weźmie w nim udział ponad dwustu wystawców. Głównym organizatorem jest parafia pw. św. Jakuba Apostoła.

Jarmark Jakubowy towarzyszy odpustowi katedralnemu ku czci św. Jakuba. To cykliczna impreza, która sprowadza do naszego miasta wielu wystawców i turystów z kraju i zagranicy.

W tym roku potrwa przez cztery dni. Do Szczecina zjedzie ponad 200 wystawców z unikatowymi wyrobami rękodzielniczymi, z produktami spożywczymi pochodzącymi z rodzinnych gospodarstw, z wędlinami wyrabianymi tradycyjnymi metodami oraz z pysznymi serami. Nie zabraknie również małych regionalnych browarów oraz miodów z najlepszych polskich pasiek.

- Stoiska będzie można odwiedzać od czwartkowego popołudnia, wystawcy powinni być rozstawieni od godz. 15 - mówi w imieniu organizatorów Bożena Kordykiewicz. - Od piątku rusza część zabawowa dla dzieci, a także atrakcje, warsztaty, pokazy i koncerty.

Miasteczko dziecięce z EkoStrefą i placem zabaw stanie na placu Orła Białego. Będzie otwarte do niedzieli w godz. 11-20. Wszystkie atrakcje są darmowe.

Jak zawsze ciekawie zapowiadają się wydarzenia na scenie odpustowej. W piątek wystąpią Srebrzyści Akordeoniści oraz zespół Beckstage, w sobotę będzie można podziwiać Pyrzyczanki, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej Krąg, a także Arkę Noego (godz. 16). Gwiazdą niedzielnego (25 lipca) koncertu będzie Grażyna Łobaszewska (godz. 16). Szczegółowy program na www.jarmarkjakubowy.pl oraz na profilu Facebookowym wydarzenia.

***

Uwaga! W związku z organizacją Jarmarku od środy (21 bm.) od godz. 6 do niedzieli (25.bm.) do godz. 23.59 obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Zamknięte zostaną ulice: Grodzka - na odcinku od ul. Kuśnierskiej do ul. Tkackiej, ul. Farna - na odcinku od ul. Koński Kierat do ul. Grodzkiej, ul. Sołtysia, Plac Orła Białego, ul. Staromłyńska, wyjazd z ul. Mariackiej w ul. Grodzką oraz z drogi wewnętrznej osiedlowej w ul. Farną (w ciągu ul. Mariackiej od ul. Koński Kierat oraz wewnętrznej osiedlowej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy).

Od czwartku do niedzieli (22-25 bm.) linia autobusowa 52 będzie kursować na trasie od Mostu Długiego - ul. Wyszyńskiego – Mała Odrzańska – Nabrzeże Wieleckie – Nowa – Dworzec PKS – Nowa - Brama Portowa - Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie do przystanku Wyspa Pucka według obowiązującego rozkładu jazdy. Czasowej likwidacji ulegają przystanki: Tkacka, Grodzka i Wyszyńskiego (w kierunku Tkackiej). Na trasie objazdu wyznaczone zostaną dodatkowe przystanki: Wyszyńskiego (nr 10931) na ul. Nabrzeże Wieleckie wspólny z linią 70 jadącą w kierunku Pargowa, Plac Tobrucki (nr 22612) na ul. Nowej wspólny z liniami 61 i 87, Brama Portowa (nr 10823) (przy kwiaciarkach) wspólny z linią 75.

(gan)