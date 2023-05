Przed nami 17. Noc Muzeów. Wystawy, warsztaty, parada...

Fot. Dariusz Gorajski

Ponad dwadzieścia szczecińskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych otworzy się dla mieszkańców podczas 17. Europejskiej Nocy Muzeów. We wtorek poznaliśmy program poszczególnych jednostek podczas specjalnej konferencji w Muzeum Narodowym w Szczecinie. W tym roku wydarzenie odbędzie 18 maja (sobota).

Jak co roku oferta muzeów, galerii i innych instytucji kulturalnych jest bardzo bogata. Dziennikarzom zaprezentowano ją w trakcie spotkania prasowego w Muzeum Tradycji Regionalnych przy ulicy Staromłyńskiej. Wśród obecnych byli przedstawiciele, dyrektorzy i kierownicy poszczególnych instytucji, którzy zaprezentowali planowane na sobotnią noc atrakcje dla zwiedzających.

Muzeum Narodowe w Szczecinie - wystawy stałe i czasowe

Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do wszystkich swoich oddziałów, zarówno na wystawy stałe, jak i czasowe. W ramach wystawy stałej pt.: „Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku” odbędzie się wystawa prac studentów Pracowni Komunikacji Wizualnej Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuki. To część projektu „Genealogia 2023”. Nie zabraknie również strefy edukacyjnej i rodzinnych warsztatów w wiosce afrykańskiej (Oddział MNS na Wałach Chrobrego). W głównym gmachu MNS odbędzie się również gra muzealna pt.: „Konserwatorskie łamigłówki”. Będzie to wydarzenie w ramach X Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W tym samym budynku zaplanowano koncert „Wyobraźnia dźwięku”, w którym wystąpią uczestnicy Zachodniopomorskiego Forum Artystycznego. O godzinie 20.00 odbędzie się prezentacja filmu „Z kamerą w Konserwatorskim Niebie”, a o godzinie 21.30 pojawią się „goście z innej epoki”, czyli członkowie stowarzyszenia METRUM w strojach z XVIII wieku. W Muzeum Tradycji Regionalnych zaplanowano między innymi: prelekcję pt. „Pomorskie Stonehenge sprzed 7000 lat”, zwiedzanie wystawy „Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich” z udziałem jej twórców oraz koncert chóru muzyki rozrywkowej Rock and Fire z Domu Kultury Krzemień na dziedzińcu muzeum. W Centrum Dialogu Przełomy, poza wystawami stałymi i czasowymi, organizatorzy zapraszają na teatrzyk cieni „Wsiąść do pociągu byle jakiego” oraz warsztaty dla dzieci "Cztery przystanki zabaw". Dla młodzieży i dorosłych zaplanowano zabawę „Zagadki PRL”, a w sali konferencyjnej prezentację „Sprawiedliwi z Zachodniopomorskiego".

Parada starych pojazdów, galerie i historia Solidarności

W Domu Kultury 13 Muz otwarte będą trzy galerie: Galeria Foyer z wystawą malarstwa Oliwii Zborowskiej, Galeria Enter z wystawą Retro Vibes oraz Galeria Tworzę się z eksperymentalnym placem zabaw. Do zwiedzania zaprasza również Antykwariat Marka Wyłupka przy ul. Koński Kierat 12. Zaraz obok otwarta zostanie wystawa „Sztuka łączy” w Galerii Kierat ZPAP. Do zwiedzania swoich wnętrz zaprasza również Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza. Na swoje wydarzenia zaprasza również Łąka Kany - będzie to wystawa prac młodych artystów dotycząca wojny na Ukrainie. Do zwiedzania pięknych wnętrz kawiarni i księgarni Kamienica w Lesie przy ul. Pocztowej 19 zaprasza Monika Szymanik. Instytut Pamięci Narodowej organizuje w ramach „Przystanku Historia” spotkanie wokół tematyki NSZZ Solidarność oraz katalogu osób rozpracowywanych przez służbę bezpieczeństwa okresu komunistycznego. Otwarte dla zwiedzających będą również muzea Uniwersytetu Szczecińskiego - Muzeum Geologiczne i Muzeum Olimpizmu. Muzeum Techniki i Komunikacji organizuje paradę zabytkowych pojazdów, które przejadą przez miasto. Liceum Plastyczne w kamienicy Loitzów zaprasza na zwiedzanie tego zabytkowego budynku, jego pracowni artystycznych oraz na warsztaty z ceramiki. Obiekt Kreatywny „Jadwiga” zaprezentuje międzynarodową wystawę artystyczno-dokumentalną upamiętniająca setną rocznicę śmierci M. Bohla. Swój program mają też takie instytucje, jak: Trafostacja Sztuki, Teatr Współczesny w Szczecinie, szkoły artystyczne Top-Art, Urząd Miasta Szczecin, Open Gallery Monika Krupowicz, Willa Lentza i Zamek Książąt Pomorskich.

Szczegółowy program 17. Europejskiej Nocy Muzeów w Szczecinie dostępny jest na stronie Muzeum Narodowego. ©℗

(aj)