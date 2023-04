Meksykańska sztuka ludowa w Muzeum Narodowym [GALERIA]

„Radość życia. Sztuka ludowa Meksyku z kolekcji Stanisława Kasprzyka” to wystawa, którą od 31 marca można oglądać w Muzeum Narodowym w Szczecinie w oddziale przy Wałach Chrobrego. Zaprezentowane na niej artefakty wykonane zostały przez artystów ludowych i są przykładem pełnego życia i barw lokalnego folkloru.

Artesanos, czyli meksykańscy artyści ludowi – to ich prace pokazuje obecnie szczecińskie muzeum. To przede wszystkim wyroby rękodzielnicze, a wśród nich: ceramika, rzeźba, malarstwo, tkactwo i hafciarstwo. Sprowadzone zostały z różnych części Meksyku: Chiapas, Colima, Guerrero, Oaxaca, Meksyk, Puebla, a także z miasta Meksyk. Do szczególnie interesujących należą obrazy amate wykonane przez artystów z Xalitli (region Alto Balsas w stanie Guerrero), reprezentujących rdzenną grupę etniczną Nahua. Tradycja tej sztuki sięga czasów prekolumbijskich. Natomiast zaprezentowane przedstawienia figuralne to w dużej mierze wizerunki zwierząt, pochodzące z południowego Meksyku. Są wśród nich drewniane alebrijes, kolorowe i wzorzyste rzeźby ludowe, prezentujące fantastyczne zwierzęta i stworzenia. Dostępne są również obrazy autorstwa rodziny Lorenzów, obrazy wotywne, ceramika z Metepec, gliniane i wełniane animalitos (zwierzątka) a także haftowane tkaniny grupy Otomí.

Wystawa dostępna będzie do 19 listopada. To miesiąc, w którym odbywa się meksykański Dzień Zmarłych. Szczecińska wystawa, jak podkreślają organizatorzy, posiada również dzieła związane z tym szczególnym dla Meksyku świętem. Dzieła pochodzą z kolekcji Stanisława Kasprzyka. Warto podkreślić, że rok 2023 jest ważny zarówno dla Polski, jak i Meksyku – obchodzimy w nim 95. rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych między obu państwami. Kuratorem wystawy jest Katarzyna Findlik-Gawron. Wernisaż odbył się 30 marca.

